Непростая улыбка: китайцы расшифровали «тайный сигнал» Путина Западу

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Виктория Андреева
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За границей активно обсуждают прошедшие переговоры президентов России и Белоруссии. В КНР считают, что они произвели фурор на США и Европу.

Непростая улыбка: китайцы расшифровали «тайный сигнал» Путина Западу

Фото: www.globallookpress / MFA Russia

Добрососедские отношения между Россией и Белоруссией не дают покоя Европе и США на фоне общей истерии. «Коллективный Запад» стремится разрушить эту дружбу, не понимая, что все тщетно. Наблюдателей это забавляет. А президент РФ Владимир Путин уже и вовсе смеется над коллегами-провокаторами. Об этом заявили сотрудники китайского издания Baijiahao, комментируя недавнее выступление российского лидера и его «тайный знак».

В начале сентября Владимир Путин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Стороны обсудили множество проблемных тем, а также согласовали все 28 программ по Союзному государству. США и Европе новость о возможной взаимной интеграции, конечно, пришлась не по нраву. Они поспешили выдать это за «поглощение» Россией республики и наплодили фейков во всевозможных СМИ.

Во время большой пресс-конференции Лукашенко высмеял все вышеуказанное и отметил, что никакого «глобального объединения» не планируется. Он пояснил, что «ни Москва, ни Минск этой болезнью и не болели, а если кто-то этим болел — могут подлечить».

«Президент России лишь усмехнулся после слов белорусского лидера. Но его усмешка была более красноречивой, чем может показаться. Она выражала презрение к глупым спекуляциям Запада и его стремлению поссорить союзников», — писали аналитики Baijiahao.

В редакции китайского издания считают, что никакие провокации не смогут испортить отношения между Россией и Белоруссией. А все потому, что изначально они строились на доверии и взаимопонимании.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, чем завершились длительные переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле.

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