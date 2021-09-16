Гоген Солнцев в шоке от решения Екатерины Терешкович развестись: «Лежу и плачу»

Шоумен Гоген Солнцев признался, что решение его жены-пенсионерки Екатерины Терешкович развестись повергло его в шок и депрессию. О своих переживаниях он рассказал своим подписчикам в Instagram. Как известно, недавно в эфире популярного ток-шоу женщина заявила, что ее молодой супруг алчен и безразличен к ней, что он заставлял ее делать пластические операции, и в связи с этим жить с ним более невозможно. Судя по всему, сюрпризом это стало не только для фанатов, но и для самого Солнцева.

«Никак я не мог ожидать от этого клоуна Пеннивайза то, что она совершила. Я в таком шоке, что у меня попросту началась глубокая депрессия и апатия… Не хочу никого видеть, никого слышать, лежу и плачу второй день… Предают даже самые близкие. Но их предательства бьют как-то прямо в самое сердце…» — написал шоумен, приложив к посту фото Терешкович в студии того самого ток-шоу.

Instagram @solntcev

Стоит отметить, в последнее время именно Солнцев постоянно жаловался на супругу, а не наоборот: неоднократно рассказывал, что у дамы сердца проблемы с алкоголем, что ему приходится организовывать для пенсионерки курсы реабилитации в специальных медцентрах, а та все равно то и дело заявляется домой подшофе в три часа ночи.

Хотя бесконечные разборки фрик-пары не раз становились достоянием общественности, многие полагали, что это просто страсти так кипят, другие же вовсе не верили в союз, считая его пиар-мероприятием. Достаточно затяжным, к слову — поженились Солнцев и Терешкович в 2018 году.

«А теперь у меня нет ни денег, ни мужа, ни секса! Эта сволочь вытянула из меня все деньги, теперь без конца бухает. Где он — не знаю, но меня это и не интересует. У нас развод, это даже не обсуждается», — отрезала женщина.

Подписчики призывают Солнцева не унывать, говорят, что на свете еще много пожилых дам, с которыми можно закрутить любовь. Особо заботливые предлагают посоветоваться в вопросах поиска новой пассии с певцом Прохором Шаляпиным — он, мол, умудряется заарканить не только великовозрастных, но еще и весьма обеспеченных дам, после чего прохлаждается на курортах и ходит по косметологам за их счет. Но сраженный горем Гоген пока о своих дальнейших планах народ не информирует.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, внучке Людмилы Гурченко поступили угрозы из-за общения с Гогеном Солнцевым.