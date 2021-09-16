Появившуюся на публике после болезни Фрейндлих не узнали поклонники
Народная артистка сыграла на московской сцене.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @manucharov
Восстановившаяся после коронавируса Алиса Фрейндлих появилась на публике. Поводом стали столичные гастроли Большого Драматического театра, где служит народная артистка. Фото с гостьей опубликовал в своем аккаунте Instagram актер и телеведущий Вячеслав Манучаров.
«С великой Алисой Бруновной Фрейндлих после спектакля „Волнение“», — подписал пост шоумен.
Звезда театра и кино предстала в эффектном наряде американской писательницы, роль которой она исполняет в спектакле «Волнение», написанном и поставленным специально для нее. На Алисе Бруновне светлый костюм цвета шампанского, яркие бирюзовые аксессуары, а завершают образ актуальные розовые прядки на короткой светлой прическе.
Поклонники оценили внешний вид любимой актрисы, засыпав комплиментами: шикарная, прекрасная, стильная.
«Какая же Алиса Бруновна экстравагантная, яркая, красивая актриса! Так держать!»;
«Она даже в возрасте прекрасно выглядит, очень хорошая актриса»;
«Какая же она шустрая и не по времени молодая. Пример для всех!»;
Впрочем, нашлись и те, кто не признал Фрейндлих после болезни.
«Не сразу узнала вас!»
«Не признала сначала ее. Она великая», — разволновались фанаты.
86-летнюю Алису Фрейндлих госпитализировали с диагнозом COVID-19 в декабре прошлого года. Актриса провела в больнице несколько недель, тогда медики и поклонники всерьез опасались за ее жизнь. Несмотря на обширное поражение легких, печальных последствий коронавирусной инфекции удалось избежать. В феврале 2021 года народную артистку выписали из стационара. Известно, что даже в больнице Алиса Бруновна не оставляла мыслей о работе и планировала вернуться к сцене.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что артисты БДТ Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили вынуждены кочевать по другим театральным площадкам.
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