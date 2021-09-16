Появившуюся на публике после болезни Фрейндлих не узнали поклонники

|
Ника Шумерская
1 158

Народная артистка сыграла на московской сцене.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @manucharov

Восстановившаяся после коронавируса Алиса Фрейндлих появилась на публике. Поводом стали столичные гастроли Большого Драматического театра, где служит народная артистка. Фото с гостьей опубликовал в своем аккаунте Instagram актер и телеведущий Вячеслав Манучаров.

«С великой Алисой Бруновной Фрейндлих после спектакля „Волнение“», — подписал пост шоумен.

Звезда театра и кино предстала в эффектном наряде американской писательницы, роль которой она исполняет в спектакле «Волнение», написанном и поставленным специально для нее. На Алисе Бруновне светлый костюм цвета шампанского, яркие бирюзовые аксессуары, а завершают образ актуальные розовые прядки на короткой светлой прическе.

Instagram @manucharov

Поклонники оценили внешний вид любимой актрисы, засыпав комплиментами: шикарная, прекрасная, стильная.

«Какая же Алиса Бруновна экстравагантная, яркая, красивая актриса! Так держать!»;

«Она даже в возрасте прекрасно выглядит, очень хорошая актриса»;

«Какая же она шустрая и не по времени молодая. Пример для всех!»;

Впрочем, нашлись и те, кто не признал Фрейндлих после болезни.

«Не сразу узнала вас!»

«Не признала сначала ее. Она великая», — разволновались фанаты.

86-летнюю Алису Фрейндлих госпитализировали с диагнозом COVID-19 в декабре прошлого года. Актриса провела в больнице несколько недель, тогда медики и поклонники всерьез опасались за ее жизнь. Несмотря на обширное поражение легких, печальных последствий коронавирусной инфекции удалось избежать. В феврале 2021 года народную артистку выписали из стационара. Известно, что даже в больнице Алиса Бруновна не оставляла мыслей о работе и планировала вернуться к сцене.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что артисты БДТ Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили вынуждены кочевать по другим театральным площадкам.

+8° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
72.43
-0.42 85.36
-0.71
Финансовый гороскоп: в какие дни разные знаки зодиака притягивают деньги

Последние новости

21:40
Первый в России университетский кампус начал работу в ВШМ СПбГУ
21:15
В юридической казуистике Apple увидели нежелание следовать закону РФ
21:09
Представитель Словакии: ЕП находится под колоссальным давлением США
21:02
Три человека погибли и 10 пострадали в аварии с вахтовым автобусом под Калугой
20:50
Малькова рассказала, что получила первые алименты на детей от мужа Макеевой
20:39
Финансовый гороскоп: в какие дни разные знаки зодиака притягивают деньги

Сейчас читают

Лестер — Наполи, прогноз на матч Лиги Европы 16 сентября
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
Соседи рассказали о странностях в квартире умершего Марьянова
Названы наиболее вероятные участники шоу «Ледниковый период — 8»
Магия имени: как по инициалам узнать судьбу человека

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака