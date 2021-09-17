Как количество букв в имени влияет на характер и судьбу

Цифры правят миром, считают нумерологи и предлагают проверить, как количество букв имени раскрывает характер и судьбу человека. Учитывайте не только данное вам имя с рождения, но его уменьшительно-ласкательные варианты, а также прозвища. Известно, что и псевдонимы оказывают влияние на людей: не зря публичные личности берут себе новые имена. А иные и вовсе меняют имя в паспорте в надежде скорректировать судьбу.

2

Всего две буквы в имени не оставит его обладателя незамеченным. Хозяин такого редкого сочетания привлекает сплошные проблемы и регулярно сталкивается с трудностями. Его всю жизнь преследуют испытания.

3

Если вы встречали кого-нибудь с именем, состоящим из трех букв, то наверняка замечали его упрямый характер. Такой человек, даже если окажется не прав, не сдаст своих позиций до конца и будет стоять на своем. Представительницам прекрасного пола такое сочетание не сулит ничего хорошего в личных отношениях: три буквы наделяют их некоторой холодностью и черствостью.

4

Тяжело придется мужчинам-обладателям имени из четырех букв: такое количество притягивает жизненные испытания, придется преодолевать трудности и доказывать свою точку зрения. На женщинах влияние четверки не сильно скажется.

5

«Пятерки» — хозяева жизни. Собрав свою железную волю в кулак, они стремятся достигать всего, чего желают. При этом не прочь оказать давление на других. У женщин могут возникнуть проблемы личного характера: лишенным податливости и нежности сложно выстраивать гармоничные отношения.

6

Свободолюбивыми и независимыми делают человека шесть букв. Проблема лишь в том, что «шестерки» будут искать созвучного себе партнера: слабых рядом с собой они не потерпят.

7

Семь букв наделяют своего обладателя дипломатическими навыками. Характер таких людей — компромиссный, они готовы идти на уступки ради мира на Земле и в семье, оставляя собственные интересы в стороне. Такое качество не очень благоприятно скажется в деловой среде, но напротив, станет залогом успеха в семейной жизни. Чего не скажешь о мужчинах: излишняя мягкость часто будет им мешать.

8

Восемь букв расскажут о вспыльчивой натуре обладателя и его предвзятости. Они декларируют свободный взгляд на отношения, а потому измены в паре с «восьмеркой» неизбежны.

9

Настоящий романтик и мечтатель, с отлично развитой интуицией. Но носители девяти букв смотрят на мир сквозь розовые очки, из-за наивности некорректно оценивая степень возможной опасности. Тяжело справляются с препятствиями, плохо приспособлены к жизни. Очень быстро разочаровываются в людях: им сложно обрести друзей, близких им по духу.

Ранее 5-tv.ru привел ТОП-5 женских имен, обладательницы которых сводят с ума мужчин.