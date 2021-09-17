Валерий Меладзе сделал Джанабаевой роскошный подарок после рождения дочери

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Ника Шумерская
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Наследница знаменитой четы появилась на свет несколько месяцев назад.

Валерий Меладзе сделал Джанабаевой роскошный подарок после рождения дочери

Фото: Instagram @meladzevalerian

Известный российский исполнитель Валерий Меладзе был несказанно рад рождению дочери. Несколько месяцев назад альбина Джанабаева подарила артисту малышку. По этому случаю звезда подарил супруге дорогой подарок.  Какой именно, знаменитость сообщил в эфире на Youtube. 

«Самое дорогое, что дарила мне Альбина — это дети. Сейчас на рождение доченьки нашей Агаты я ей подарил весьма приличные сережки», — ответил Валерий Меладзе.

К слову, сразу после появления девочки на свет, звездные супруги завели шуточный блог под названием «Заметки родаков», куда выкладывают забавные ролики о родительстве без прикрас. В браке Валерий и Альбина уже семь лет, их союз держится на любви к детям и принятии друг друга.

«Секрет счастливого брака — в уважении. Любовь — это очень важно, но люди должны еще и уважать друг друга, потому что у каждого из нас есть свои „тараканы“, ценности. Иногда они кажутся смешными даже для близкого человека. Но к этому надо относиться с уважением: и к ценностям, и к комплексам, и даже к недостаткам. Нельзя требовать друг от друга абсолютного совершенства», — признался 56-летний супруг, добавив, что Джанабаева нашла у него кучу недостатков, которые он сам не замечает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как воспитывают детей российские звезды.

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