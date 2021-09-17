Певица Азиза в ожидании скорого венчания оказалась на кушетке «скорой»

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Анна Павлова
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57-летняя знаменитость готовится обвенчаться с возлюбленным, который младше ее на 16 лет.

Певица Азиза в ожидании скорого венчания оказалась на кушетке «скорой»

Фото: Instagram @azizamuhamedova

Певица Азиза почувствовала себя неважно из-за сильных переживаний, связанных с предстоящей церемонией венчания. Об этом журналистам издания «Дни.ру» рассказала модельер Аника Керимова, которая работает над созданием подвенечного наряда певицы.

Плохое самочувствие Азизы кутюрье связала с неусыпной шумихой, которая происходит вокруг молодоженов. На публике артистка не подает виду, что волнуется, но наедине с любимым и родными дает волю чувствам.

«Азиза выносит все с достоинством. Конечно, она очень переживает. Ей даже скорую помощь вызывали из-за переживаний. Она хотела насладиться медовым месяцем, но вместо этого ей приходится отвечать на клевету завистников», — сказала она.

Модельер также раскрыла некоторые секреты подвенечного наряда Азизы. По ее словам, артистка выбрала не традиционное белое платье, а очень неожиданный цвет морской волны. И это не все — платье украсят драгоценными кристаллами Swarovski весом около трех килограммов. Как отметила Керимова, Азиза предпочла закрытый тип платья: не будет ни открытых плеч, ни экстремальных декольте.

Ранее певица сыграла свадьбу с возлюбленным, который младше ее на 16 лет. Роман с молодым человеком спровоцировал небывалый скандал. Оказалось, что избранника Азизы, которого та представляла как итальянского ресторатора Алессандро Лортэ, на самом зовут Александр Соколов. Он жил в Липецке с матерью и братом, а после перебрался в Италию и открыл бизнес, но быстро прогорел. Фанаты певицы усомнились в правдивости намерений супруга Азизы. Некоторые посчитали, что ему нужны от супруги только деньги.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что свекровь Азизы Людмила Соколова бежала от мужа-тирана в Италию.

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