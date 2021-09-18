Королева об откровениях о тайной дочери: «За кадром дежурила скорая»

Известная певица Наташа Королева на своей странице в Instagram прокомментировала откровения о тайной дочери, которыми поделилась в эфире программы на НТВ. Звезда впервые публично призналась, что предоставила биоматериал своему другу, который мечтал о ребенке. Разговор на эту щекотливую тему исполнительнице дался нелегко. Стрессовое состояние ударило по ее здоровью.

«Это было очень сложное для меня интервью, за кадром осталась скорая, которая дежурила, так как давление прыгало до 180, напряжение моих близких, стрессовая атмосфера!» — поделилась Королева.

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Артистка призналась, что с каждым годом было все тяжелее и тяжелее скрывать тайну о дочери, и она в конце концов решилась на этот шаг.

Поклонники были крайне поражены откровениями Королевой и поддержали ее.

Ране 5-tv.ru писал о том, как Наташа Королева пережила выкидыш.