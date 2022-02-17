🏅 Игры в Пекине 2022 – Медальный зачет 🏅

Как выглядит и живет девочка, озвучившая Машу в мультике «Маша и Медведь»

|
Ника Шумерская
Ника Шумерская Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм 1 622

Самого популярного у маленьких россиян персонажа Алина Кукушкина начала еще в раннем возрасте.

Как выглядит и живет девочка, озвучившая Машу в мультике «Маша и Медведь»

Фото: Кадр из мультсериала "Маша и медведь"

Российский мультсериал «Маша и Медведь» за десять лет набрал более 100 миллиардов просмотров на YouTube. Мало кто знает, что озорной голосок, покоривший страны и континенты, принадлежит Алине Кукушкиной, это она «вдохнула жизнь» в хулиганский образ девочки Маши, терроризирующей медведя и других животных.

Озвучивать героиню юная артистка стала с семи лет. Режиссер сразу выделил ее неповторимый голос и пригласил на работу, которая затянулась на несколько лет. Маша говорила голосом Алины целых 52 серии, но, став старше, переквалифицировалась в режиссера озвучивания из-за изменений в силу своего возраста.

Instagram @alinmalinkaa

Маша сделала Алину очень востребованной: ей предлагали работу в кино и, конечно, в мультфильмах — озвучивать или дублировать главных героинь. Услышать ее можно в роли Агнес из «Гадкий я», а также в мультфильмах «Жирафа», «Норм и несокрушимые». На ее счету несколько ролей в коротком и длинном метре.

Талантливая девушка два года назад окончила школу, сейчас получает высшее образование: готовится стать специалистом в области рекламы и PR. К слову, мечтает довести количество образований до трех, включая актерское.

Instagram @alinmalinkaa

На ее странице в Instagram заявлено, что она — актриса озвучивания и дубляжа, а также «первый и официальный голос Маши из мультфильма «Маша и Медведь».

Сейчас Алина много путешествует, предпочитая Кубу, Турцию и Крым. Водит собственную машину — черный джип.

Ранее 5-tv.ru предлагал пройти тест, насколько хорошо вы знаете мультфильм «Маша и Медведь».

+1° Атмосферное давление 731 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.01
-1.16 85.31
-0.96
Диван как способ решения проблем! Китайский совет дня на четверг, 17 февр...

Последние новости

12:06
Астролог рассказал, как расположение Юпитера изменит жизнь в феврале и марте
11:54
Четыре человека погибли в массовом ДТП в Кемеровской области
11:42
Моргенштерн назвал размер гонораров за корпоративы: «Депутатам скидка»
11:30
Умер актер из фильма «Крестный отец» Фрэнк Пеше
11:18
Милиция ЛНР сообщила об обстреле ВСУ пяти населенных пунктов
11:06
Хирург рассказал, как предотвратить тромбоз после коронавируса

Сейчас читают

Злость, ярость и скандалы: как обернуть любую ссору и конфликт в свою пользу
Время решения старых проблем: как 17-е лунные сутки отразятся на жизни людей
Любимый салат Брежнева: рецепт «кремлевской хряпы» от шефа Емельяненко
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год