Как выглядит и живет девочка, озвучившая Машу в мультике «Маша и Медведь»

Российский мультсериал «Маша и Медведь» за десять лет набрал более 100 миллиардов просмотров на YouTube. Мало кто знает, что озорной голосок, покоривший страны и континенты, принадлежит Алине Кукушкиной, это она «вдохнула жизнь» в хулиганский образ девочки Маши, терроризирующей медведя и других животных.

Озвучивать героиню юная артистка стала с семи лет. Режиссер сразу выделил ее неповторимый голос и пригласил на работу, которая затянулась на несколько лет. Маша говорила голосом Алины целых 52 серии, но, став старше, переквалифицировалась в режиссера озвучивания из-за изменений в силу своего возраста.

Instagram @alinmalinkaa

Маша сделала Алину очень востребованной: ей предлагали работу в кино и, конечно, в мультфильмах — озвучивать или дублировать главных героинь. Услышать ее можно в роли Агнес из «Гадкий я», а также в мультфильмах «Жирафа», «Норм и несокрушимые». На ее счету несколько ролей в коротком и длинном метре.

Талантливая девушка два года назад окончила школу, сейчас получает высшее образование: готовится стать специалистом в области рекламы и PR. К слову, мечтает довести количество образований до трех, включая актерское.

Instagram @alinmalinkaa

На ее странице в Instagram заявлено, что она — актриса озвучивания и дубляжа, а также «первый и официальный голос Маши из мультфильма «Маша и Медведь».

Сейчас Алина много путешествует, предпочитая Кубу, Турцию и Крым. Водит собственную машину — черный джип.

Ранее 5-tv.ru предлагал пройти тест, насколько хорошо вы знаете мультфильм «Маша и Медведь».