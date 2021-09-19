Королева получила 175 миллионов рублей в подарок за внебрачную дочь

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Надежда Квашенко
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Певицу щедро отблагодарил ее друг, который давно мечтал стать отцом.

Королева получила 175 миллионов рублей в подарок за внебрачную дочь

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Певица Наташа Королева получила щедрый подарок от своего друга, которому помогла стать отцом. По словам артистки, она стала донором яйцеклетки, потому что мужчина состоит в «нестандартных отношениях» и не мог естественным путем завести ребенка.

Как сообщил сайт KP.RU, за рождение внебрачной дочки, которая сейчас живет в Америке, певица получила примерно 50 биткоинов, или 175 миллионов рублей.

«Папа моей дочки не Сережа. Отец — мой очень хороший друг. Я осуществила мечту очень хорошего человека, моего друга. Он киевлянин, переехал в США», — призналась Королева в интервью Лере Кудрявцевой.

Известие о том, что у певицы есть внебрачная дочь стало настоящей сенсацией и повергла в шок не только поклонников артистки, но и ее близких.

Оказалось, что об этой истории не знал даже супруг звезды Сергей Глушко. Во время признания жены «Тарзан» находился в студии и едва не разгромил все вокруг, настолько сильными были первые эмоции. Однако, успокоившись, пообещал устроить семейный праздник.

Сама Королева призналась, что решение открыть правду далось ей очень непросто.

«Это было очень сложное для меня интервью, за кадром осталась скорая, которая дежурила, так как давление прыгало до 180», — сообщила певица на своей странице в Instagram.

Ранее 5- tv.ru рассказал, что пользователи высмеяли Наташу Королеву за дешевый отель и старые тапки.

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