Каграманов объяснил, как Макеева с Мальковым продавали скандал, «забыв о человечности»

Анастасия Макеева и Роман Мальков целенаправленно «продавали» скандальную историю с уходом строителя из семьи с четырьмя детьми, а когда сюжеты пошли не по их плану, обвинили в фальсификации фактов представителя федерального телеканала, уверен журналист Сурен Каграманов, вступившийся за коллегу.

На своей странице в Instagram Каграманов взялся за Макееву и Малькова основательно: он заявил, что артистка вовсе не больна, не лежит в больнице со страшным диагнозом, спровоцированным стрессом. Более того, отметил блогер, звезда мюзиклов сама была инициатором публичных разборок, так как имела от того финансовую выгоду. Все «испытания», выпавшие на долю влюбленных Малькова и Макеевой, чистой воды выдумка, пиар и средство заработка, настаивает Каграманов.

Как известно, роман актрисы со строителем окончился его уходом из многодетной семьи и свадьбой с новой избранницей — она состоялась в мае и стала для невесты четвертой по счету. Бывшая жена Малькова Светлана молчать о своей обиде не стала — обвиняла соперницу в попытке настроить против нее родных детей, а экс-супруга в уклонении от алиментов. Брошенная женщина наняла известного адвоката Юлию Вербицкую-Линник в качестве защитника и недавно добилась через суд первых выплат.

Новобрачные, прежде скандалившие наравне с Мальковой, недавно заявили, что стали жертвами преследования, травли в сети, за чем последовали известия о госпитализациях Макеевой (все бригады скорой помощи предусмотрительно были сняты ее благоверным и опубликованы). А накануне Роман Мальков разместил в микроблоге скриншоты переписки с представителем канала «Россия 1», который якобы разжигает всеобщую ненависть к его новой семье.

«Они решили информационно гнобить моего коллегу. Я это не позволю делать по той простой причине, что, во-первых, Настя ходила и продавала свою историю везде, где это возможно, с тем, что она забрала мужика из семьи. Света, я правда не представляю, что происходило у тебя в душе, когда ты как нормальная женщина, нормальная мать наблюдала за всей этой историей. Не понимаю, насколько Насте хватает наглости еще кого-то в чем-то обвинять», — заявил Каграманов.

Как отметил журналист, сотрудники канала доверяли жаждущим эфиров Малькову и Макеевой, ответственно выполняли свои обязанности. Но когда общественное мнение о главных героях стало резко негативным, те решили найти виноватых. И нашли, забыв, что сами раздули обжигающее их пламя.

«Вы забыли об одном — о человечности… Нет объяснения вашему поведению, вы настолько поступаете некрасиво со всеми, что я не могу даже поверить, что человек публичный, который знает всю кухню журналистики… А может мы найдем тех людей, скрины которых вы бы не хотели, чтобы мы выложили? А я намерен в этой истории пойти до конца, потому что когда я увидел эти скрины…. Это ничтожно, это ужасно, это не по-человечески, это — по-бабски!» — заключил Каграманов.

Светлана Малькова, как известно, проживает с тремя детьми в Словении. Старший сын отказался от матери и переехал к отцу и его новой супруге в Москву. Ранее, как сообщал 5-tv.ru, 16-летний юноша рассказал о травле, которой он подвергается вместе с Макеевой. Парень уверен, что атакуют его сторонники мамы.