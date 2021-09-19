На могиле Олега Табакова спустя три года после его смерти появился памятник

В распоряжении 5-tv.ru появились фотографии и видео с Новодевичьего кладбища в Москве, где покоится народный артист СССР Олег Табаков. Спустя три года после его ухода из жизни, на могиле появился памятник. Судя по кадрам, работа над обустройством места захоронения актера еще продолжается: часть композиции обернута в пленку. Тем не менее можно увидеть, что надгробную плиту из хвойно-зеленого камня украшает личная подпись мастера. Официальное открытие памятника ожидается в течение ближайших нескольких дней.

Артист, основатель и художественный руководитель Московского театра под руководством Олега Табакова («Табакерка»), а также член Совета при президенте РФ по культуре и искусству скончался в 12 марта 2018 года в результате сердечного приступа. Ему было 82 года. Годом ранее он также был госпитализирован в тяжелом состоянии с заражением крови.

Церемония прощания состоялась 15 марта на сцене МХТ имени Чехова. На ней присутствовали члены семьи, многочисленные поклонники и звездные коллеги, представители власти, а также президент России Владимир Путин. После похорон на погосте были установлены крест и фотография Олега Табакова, что стало предметом бурного обсуждения среди фанатов — они негодовали из-за отсутствия монумента. Вдова актера Марина Зудина не давала точного ответа относительно сроков решения вопроса с памятником, говорила, что его сложно придумать.

«Художник очень хороший! Придумали. Потом самоизоляция, потом везли мрамор, с октября по май нельзя работать там. Сейчас начнем, но откроем в начале театрального сезона, чтобы артисты были! В сентябре», — писала Зудина в июне.

Как выяснилось, планы вдовы были реализованы в точности, и уже совсем скоро поклонники смогут оценить столь долго рождавшуюся идею памятника Табакову.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, актриса Елена Проклова призналась, зачем рассказала о домогательствах со стороны режиссера, в котором публика тут же узнала покойного Олега Табакова.