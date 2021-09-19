Жорин рассказал, можно ли обязать наследника жениться и что нельзя завещать

Мало кто из людей в расцвете сил задумывается о составлении завещания, и в этом есть большой минус. Всем хочется жить долго и счастливо, но когда после смерти человека родственники начинают со скандалами делить оставшееся имущество, вряд ли кто-то вспомнит про «светлую память». Скорее, несколько раз оговорят усопшего за доставленные «неприятности».

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru звездный адвокат Сергей Жорин рассказал, что можно и нельзя указывать в завещании и как его грамотно оформить. Так, чтобы не было проблем.

Не по сценариям Голливуда

Опытный юрист для начала напомнил, что во всех странах законы разные. Соответственно, и правила оформления бумаг разнятся. Жорин признался, что его порой забавляют сценарии голливудских фильмов, в которых умирающий от онкологии 100-летний дед завещает имущество внуку при условии, если в течение трех дней после его смерти он женится.

«По нашему закону так нельзя. Нельзя ставить условие „жениться“ или „выйти замуж“. Но можно прописать про вечеринку, погребение и так далее», — иронично заметил Сергей Жорин.

Звездный адвокат уточнил, что все нормы оформления завещания прописаны в Гражданском кодексе Российской Федерации. Если не придерживаться указанных правил, документ просто признают не действительным, а родственники почти наверняка «перегрызутся», пока будут все делить.

Можно или нельзя?

По закону правильное завещание должно быть составлено в письменной форме и заверено нотариусом. Соответственно, ни о каком электронном заполнении документов речи быть не может. Подписать бумагу должен лично наследодатель. Представителю наследодателя запрещено ставить подпись даже при наличии доверенности.

Сергей Жорин заметил, что в качестве наследников может быть указан кто угодно: друг, родственник, иностранный гражданин, организация или даже страна. При этом законодательно запрещено оставлять имущество любимой кошечке или собачке, как это делают за границей. Согласно Гражданскому кодексу, в России домашние питомцы сами выступают в качестве имущества.

«Но если вы переживаете о дальнейшей судьбе своего питомца, то в завещании можете обязать наследников заботиться о животном», — гласит закон.

Как уже говорилось выше, в документе нельзя прописывать абсурдные условия передачи наследства вроде «должен сначала жениться». Нельзя писать обо всем, что ущемляет права физических лиц или иных наследников, то, что противоречит закону. Зато можно указать, что будущий владелец имущества сможет им распоряжаться, к примеру, по достижении 18 лет или по окончании университета (то есть, когда станет совсем взрослым и самостоятельным).

Жорин также заметил, что закон позволяет возлагать на наследников обязанности по погребению наследодателя.

«Хотите, чтобы после смерти ваш прах наследники развеяли над морем, а затем устроили прощальную вечеринку в вашу честь? Пожалуйста! Напишите об этом в завещании. Главное — укажите в завещании, с какого банковского счета списать деньги за прощальную вечеринку», — подчеркнул юрист.

Адвокат пояснил, что в завещании нельзя прописать условие, согласно которому один наследник получит все долги, а другой — имущество и останется «в плюсе». По закону, это нарушает права наследника и кредиторов наследодателя. В России каждый наследник рассчитывается с долгами наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему имущества. Так что неверно оформленное завещание могут оспорить даже кредиторы.

Важный нюанс

В заключение Сергей Жорин добавил, что при составлении документа не может присутствовать лицо, которому планируется передать движимое и недвижимое имущество, а также супруг/супруга и дети наследодателя. В противном случае завещание будет признано недействительным. Об этом важно помнить.

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