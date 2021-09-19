Королева рассказала о том, как впервые взяла на руки дочь: «Это непередаваемо»

Наташа Королева рассказала о своей первой встрече с биологической дочерью. Ранее певица сделала сенсационное заявление: оказалось, что у нее, кроме сына, есть еще и дочь. Однако артистка вынашивала девочку сама — она поделилась своей яйцеклеткой со своим хорошим другом из Киева, а тот обратился к помощи суррогатной матери.

У Королевой буквально не оказалось слов, чтобы описать первую встречу со своей биологической дочерью.

«Это непередаваемо», — призналась певица в эфире НТВ.

Королева рассказала, что лично не знакома с суррогатной матерью дочери, но предполагает, что та родом с Украины и близка к семье отца ребенка. Также певица знает, что беременность протекала трудно, женщина два раза лежала на сохранении в США.

«Отец ребенка отнесся ко всему скрупулезно. Она в Америку не летела самолетом, она плыла на круизном лайнере из Европы 12 дней. Это было сделано для того, чтобы давление не менялось. Он о ней как о хрустальной вазе заботился», — заявила Королева.

Она добавила, что во время родов были большие риски, но все обошлось. Она рассказала, как узнала о рождении биологической дочери.

«У меня начался тур по Дальнему Востоку. Я на диванчике с телефоном прилегла в своем номере, тут истерический голос по видеосвязи. И я вижу: 49 сантиметров, сморщенная. И там вся его семья рыдает: мама, сестра, эта кнопка. И я рыдаю», — поделилась певица.

По ее словам, дочь она впервые увидела в январе 2020 года в Майами и узнала в малышке себя.

Ранее Королева рассказала, что подарила свою яйцеклетку своему хорошему другу-киевлянину, который состоит в «нестандартных отношениях» и не может естественным путем завести ребенка. Имя друга она не раскрыла, но сообщила, что он переехал в США и достиг невероятных успехов в IT-индустрии. Однако мечтой его жизни было иметь детей. Сейчас девочке уже два года. Фанаты певицы предположили, что отец ее внебрачной дочери — выдающийся IT-специалист, миллиардер Леонид Радвинский.

Как сообщал 5-tv.ru, друг певицы, которому она подарила яйцеклетку, щедро отблагодарил ее: мужчина преподнес Королевой 50 биткоинов, что составляет около 175 миллионов рублей.