Фанаты вычислили вероятного отца двухлетней дочери Наташи Королевой

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Виктория Андреева
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48-летняя певица рассказала о внебрачном ребенке на днях. Удивился этому даже ее законный супруг-стриптизер Сергей Глушко.

Фанаты вычислили вероятного отца двухлетней дочери Наташи Королевой

Фото: Instagram @koroleva__star

Певица Наташа Королева не перестает удивлять людей. На днях звезда объявила, что у нее есть дочь. Вот только живет она не с артисткой. И в общем-то певица девочку даже не рожала. Она просто поделилась своей яйцеклеткой с хорошим другом, а тот обратился за помощью к суррогатной матери. Фанаты уже вычислили, кто может быть наиболее вероятным отцом ребенка.

Как сообщал ранее сайт KP.RU, за рождение внебрачной дочери Королева получила примерно 50 биткоинов. В переводе на рубли это 175 миллионов. Учитывая этот факт и данные, что малышка сегодня проживает в США, люди сделали простой вывод: отец девочки богатый человек. Потом появилась еще одна важная «зацепка».

В интервью Лере Кудрявцевой Наталья сообщила, что папа ее родной дочки до переезда в США проживал в Киеве. Так фанаты вышли на выдающегося IT-специалиста, долларового миллиардера Леонида Радвинского. О нем даже писали в Forbes.

Биография мужчины не до конца изучена. Известно лишь в октябре 2018 года бизнесмен купил сервис OnlyFans, посредством которого юзеры могут за деньги обмениваться видео и фото эротического содержания.

Facebook @LeonidRadvinsky

Имеет ли Радвинский реальное отношение к ребенку Наташи Королевой, выяснить точно пока невозможно. Певица была готова рассказать правду о ситуации только самым близким людям, несмотря на то, что сделала громкое заявление публично.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как муж Наташи Королевой отреагировал на новость о ее внебрачной дочери.

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