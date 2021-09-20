Многодетная Курникова показала подросших малышей от Иглесиаса

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Виктория Андреева
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Теннисистка нечасто балует фанатов фото и видео с наследниками. Некоторые даже удивились, заметив, как изменилась новорожденная дочка спортсменки по имени Мэри!

Фото, видео: ТАСС / dpa; Instagram @annakournikova

Знаменитая российская теннисистка Анна Курникова впервые за долгое время порадовала фанатов трогательным видео с подрастающими малышами. У спортсменки трое детей от испанского певца Энрике Иглесиаса. Последний ребенок родился у пары в феврале 2020 года.

Курникова не очень любит рассказывать кому-то о своей личной жизни. Все свои беременности она до последнего хранила в тайне. Ее знаменитый избранник тоже молчал. О появлении на свет маленькой Мэри многие узнали вообще постфактум — когда звезда выложила в Instagram кадры из роддома.

Теперь Мэри совсем взрослая. Старшие брат Николас и сестра Люси ее обожают. Дети постоянно вместе играют и почти никогда не ссорятся. Вот и на новом видео от Курниковой ребята наслаждаются прогулкой на своем элитном электромобиле. Настоящие шумахеры!

«Солнышки!» — подписала смайлами забавный ролик теннисистка.

Instagram @annakournikova

Поклонники не могли отвести взгляда от наследников Анны и Энрике. Они отмечали, что дети у влюбленных получились очень красивыми. Словно их сняли с обложки глянцевого журнала.

«Чудесные малыши!»

«Вот такие красавцы получаются у людей, которые любят друг друга!»

«Такие очаровашки, просто прелесть!» — восхищались фанаты селебрити.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас живут вместе почти 20 лет. Они познакомились, когда музыкант готовил к выходу свой альбом Escape. Для съемок клипа на главный трек его команда пригласила спортсменку, поскольку в далеком 2001-м в мире ее называли «секс-символом спорта». Артист всегда считал избранницу «самой лучшей женщиной на свете». Он не знает ни одну особу, которая могла бы с ней сравниться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Курникова и Энрике Иглесиас захотели пожениться спустя 20 лет совместной жизни.

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