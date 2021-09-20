Очевидцы сообщают о стрельбе в университете Перми и возможных убитых

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Оксана Тарасова
Эксклюзив 1 309

Студенты, пытаясь спастись от неизвестного с оружием, выпрыгивают из окон учебного заведения.

Фото, видео: depositphotos / Ivankmit; Соцсети

Очевидцы сообщают о стрельбе в Пермском государственном университете. Также отмечается, что, возможно, в здании есть раненые и убитые. Студенты в спешке бегут из атакованного строения, многие в попытках скорее спастись выпрыгивают из окон второго этажа. На место прибывают правоохранители и сотрудники экстренных служб.

Соцсети

По данным 5-tv.ru, с травматическим оружием в руках в университет зашел мужчина, после чего забаррикадировался в одном из помещений. По информации от осведомленных источником, трое погибли и два человека пострадали в открытом неизвестным огне.

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании обстрелявшего прохожих из ружья мужчины в Париже.

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