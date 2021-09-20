Видео с места стрельбы в Пермском государственном университете

|
Светлана Шевченко
Эксклюзив 1 109

Предварительно, по данным пресс-службы вуза, сообщается о четверых пострадавших.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Стрельба в университете Перми

Полиция продолжает работу на месте ЧП в Пермском государственном университете. Как сообщает пресс-служба вуза, занятия в образовательном учреждении отменены.

По последним данным, пострадали четверо. Нападавший около одиннадцати утра открыл стрельбу по окнам и людям. Многим удалось покинуть здание.

Предварительно, злоумышленник задержан. Подробности выясняются.

Тема:
Стрельба в университете Перми
20 сент
Лейтенант полиции рассказал, как обезвредил стрелявшего в университете Перми
20 сент
Росгвардия о стрелявшем в пермском вузе: владел охотничьим оружием на законных основаниях
20 сент
Список пострадавших и последние данные от Минздрава по стрельбе в Перми
20 сент
Путин соболезнует семьям жертв стрельбы в университете Перми
20 сент
Устроивший стрельбу в пермском университете учился в этом вузе на юрфаке
20 сент
Число погибших в результате стрельбы в университете Перми возросло до восьми
20 сент
В сети публикуют фото напавшего на университет в Перми
20 сент
Силовики задержали напавшего на университет в Перми
20 сент
МВД РФ: В результате стрельбы в университете Перми погибли люди
20 сент
Очевидцы сообщают о стрельбе в университете Перми и возможных убитых
+7° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
72.56
0.13 85.46
0.10
Погружайтесь неспешно! Совет дня на понедельник, 20 сентября, по системе...

Последние новости

13:47
Лейтенант полиции рассказал, как обезвредил стрелявшего в университете Перми
13:23
СКР опубликовал оперативное видео с места стрельбы в университете Перми
13:20
Соседи найденного мертвым актера Игоря Бучко: «У него были не все дома, мозги не в порядке»
13:17
Впервые за 22 года в Госдуму РФ могут пройти пять партий
13:11
Стало известно, кто содержит певицу МакSим и почему имя бойфренда засекречено
13:05
Власти Кабула запретили работать женщинам на «мужских» должностях

Сейчас читают

Нападавший с оружием в пермском вузе попал на видео
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака
Фанаты вычислили вероятного отца двухлетней дочери Наташи Королевой
Столкновение, день болезни и феерический успех: Китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака