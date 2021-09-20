Видео с места стрельбы в Пермском государственном университете
| Светлана Шевченко Происшествия Эксклюзив 1 109
Предварительно, по данным пресс-службы вуза, сообщается о четверых пострадавших.
Эксклюзив
Фото, видео: 5-tv.ru
Полиция продолжает работу на месте ЧП в Пермском государственном университете. Как сообщает пресс-служба вуза, занятия в образовательном учреждении отменены.
По последним данным, пострадали четверо. Нападавший около одиннадцати утра открыл стрельбу по окнам и людям. Многим удалось покинуть здание.
Предварительно, злоумышленник задержан. Подробности выясняются.
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