Видео с места стрельбы в Пермском государственном университете

Полиция продолжает работу на месте ЧП в Пермском государственном университете. Как сообщает пресс-служба вуза, занятия в образовательном учреждении отменены.

По последним данным, пострадали четверо. Нападавший около одиннадцати утра открыл стрельбу по окнам и людям. Многим удалось покинуть здание.

Предварительно, злоумышленник задержан. Подробности выясняются.