Заслуженная артистка РСФСР Вавилина погибла при пожаре в Петербурге

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Алексей Хитров
Эксклюзив 1 043

Трагедия произошла в жилом доме на Петровской набережной. Известная флейтистка не смогла спастись из огня.

Фото, видео: depositphotos / SanchaiRat; 5-tv.ru

Известная флейтистка, заслуженная артистка РСФСР Александра Вавилина погибла во время пожара в Петербурге.

Как стало известно 5-tv.ru, возгорание произошло в восьмиэтажном жилом доме № 4 на Петровской набережной в Петроградском районе. Горели кухня и коридор в четырехкомнатной квартире. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Сейчас пожар ликвидирован.

По информации 5-tv.ru, известный музыкальный деятель погибла от отравления угарным газом, будучи заблокированной в квартире. Одного из жильцов дома, пенсионера, госпитализировали в тяжелом состоянии, еще 30 человек были эвакуированы.

Wikipedia / Канаев Николай Викторович

Александра Вавилина — советская и российская флейтистка, музыкальный педагог, солистка Ленинградской филармонии, профессор Ленинградской и Санкт-Петербургской консерватории, заслуженный деятель искусств РСФСР, заслуженная артистка РСФСР. Кроме того она была женой народного артиста СССР Евгения Мравинского. На момент гибели ей было 93 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти актера, звезды фильма «Россия молодая» Игоря Бучко. Его тело нашли в московской квартире после жалоб соседей на доносящийся из нее трупный запах.

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