Жорин приветствовал отмену вызвавшего шок решения суда по УДО Лошагина
Адвокат потерпевшей стороны уверен, прежнее решение суда освободить убийцу из-под стражи условно-досрочно вызвало возмущение у всех: и у родственников погибшей модели, и у общественности.
Фото, видео: ТАСС /Сорокин Донат; 5-tv.ru
Звездный адвокат Сергей Жорин согласился с решением суда запретить фотографу Дмитрию Лошагину, убившему свою жену Юлию, выйти по УДО.
«Мы как представители потерпевших приветствуем сегодняшнее постановление Свердловского областного суда, который отменил постановление Чкаловского районного суда, который, в свою очередь, ранее принял решение об условно досрочном освобождении Дмитрия Лошагина», — сказал он в беседе с 5-tv.ru.
Жорин отметил, что против условно-досрочного освобождения фотографа возражала и колония, где он отбывает наказание, и прокуратура, и представители потерпевших.
«Постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга об УДО Лошагина вызвало шок не только у стороны потерпевших, но и у общественности, которая следит за этим делом. Каким образом можно было удовлетворить ходатайство Лошагина с учетом того, что он свою вину не признал, не раскаялся?» — задался риторическим вопросом юрист.
Ранее судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда приняла решение передать дело на новое судебное разбирательство в тот же суд первой инстанции, но в ином составе.
Новость об убийстве фотомодели Юлии Лошагиной потрясла общественность в 2013 году. На почве ревности супруг девушки жестоко расправился с ней, а тело вывез в лес и попытался сжечь. Установлено, что преступление мужчина совершал в состоянии алкогольного опьянения.
Спустя несколько лет Лошагин подал ходатайство в Чкаловский районный суд Екатеринбурга об условно-досрочном выходе из колонии. Ему смягчили наказание, и у него появилась возможность выйти на свободу раньше. Против судебного решения высказалась свердловская прокуратура и подала апелляцию.
Ране 5-tv.ru рассказывал, что житель Москвы расчленил младшего брата и четыре дня хранил его тело в квартире.
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