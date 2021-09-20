Жорин приветствовал отмену вызвавшего шок решения суда по УДО Лошагина

Звездный адвокат Сергей Жорин согласился с решением суда запретить фотографу Дмитрию Лошагину, убившему свою жену Юлию, выйти по УДО.

«Мы как представители потерпевших приветствуем сегодняшнее постановление Свердловского областного суда, который отменил постановление Чкаловского районного суда, который, в свою очередь, ранее принял решение об условно досрочном освобождении Дмитрия Лошагина», — сказал он в беседе с 5-tv.ru.

Жорин отметил, что против условно-досрочного освобождения фотографа возражала и колония, где он отбывает наказание, и прокуратура, и представители потерпевших.

«Постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга об УДО Лошагина вызвало шок не только у стороны потерпевших, но и у общественности, которая следит за этим делом. Каким образом можно было удовлетворить ходатайство Лошагина с учетом того, что он свою вину не признал, не раскаялся?» — задался риторическим вопросом юрист.

Ранее судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда приняла решение передать дело на новое судебное разбирательство в тот же суд первой инстанции, но в ином составе.

Новость об убийстве фотомодели Юлии Лошагиной потрясла общественность в 2013 году. На почве ревности супруг девушки жестоко расправился с ней, а тело вывез в лес и попытался сжечь. Установлено, что преступление мужчина совершал в состоянии алкогольного опьянения.

Спустя несколько лет Лошагин подал ходатайство в Чкаловский районный суд Екатеринбурга об условно-досрочном выходе из колонии. Ему смягчили наказание, и у него появилась возможность выйти на свободу раньше. Против судебного решения высказалась свердловская прокуратура и подала апелляцию.

Ране 5-tv.ru рассказывал, что житель Москвы расчленил младшего брата и четыре дня хранил его тело в квартире.