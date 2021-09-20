Отец стрелявшего в пермском вузе рассказал о сыне: «Увлечен только компьютером»
Ранее стало известно, что устроивший смертельную пальбу студент юрфака Тимур Бекмансуров владел охотничьим оружием на законных основаниях.
Фото: ВКонтакте @pravdashowtop
Студент, открывший стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) жил с матерью и проявлял интерес только к компьютеру. Об этом рассказал его отец.
«Я сам в шоке до сих пор, прийти не могу в себя. Что же он такое вообще сделал… Я звонил ей (матери — Прим. ред.). Сначала мне позвонила мама моя, сказала: так и так. Я был в шоке, уже позвонил потом жене бывшей, она как раз была в полиции на допросах. Она тоже в шоке, как амеба какая-то, ничего сказать нормально не может», — рассказал Бекмансуров RT.
По словам мужчины, который находится сейчас в Самаре, он не знал об увлечениях сына. Ему было известно лишь, что парень много времени проводит за компьютером.
«Сколько я с ним ни общался, он увлечен только компьютером. Я говорю: „Почему ты гулять не ходишь?“ — „Я не хочу гулять, я сижу за компьютером“», — рассказал отец Тимура Бекмансурова.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что студент юрфака Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в ПГНИУ, владел охотничьим оружием на законных основаниях. Он начал стрелять в вузе около 11 часов утра. Первым от его рук погиб охранник учреждения, студенты и преподаватели забаррикадировались в аудиториях. Некоторые из них спасались, выпрыгивая из окон второго этажа. В результате действий Бекмансурова погибли, по уточненным данным, шесть человек, десятки получили ранения.
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