Опубликован список погибших при стрельбе в университете Перми
Среди погибших 19-летний юноша, четыре молодых девушки и пожилая женщина.
Фото: ТАСС / Кимерлинг Максим
Власти Пермского края обнародовали список погибших при стрельбе в пермском университете. Он опубликован в Telegram-канале регионального Министерства территориальной безопасности.
- Маргарита Энгауз, 66 лет;
- Ярослав Арамелев, 19 лет;
- Ксения Самченко, 18 лет;
- Екатерина Шакирова, 19 лет;
- Анна Айгельдина, 26 лет;
- Александра Мохова, 20 лет.
Трагедия произошла утром 20 сентября в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Стрельбу по людям открыл студент юрфака Тимур Бекмансуров. По уточненным данным, в результате погибли шесть человек, пострадали 28. Теперь ему грозит суровое наказание — лишение свободы на срок от восьми лет до пожизненного в рамках уголовного дела по статье «Убийство».
Глубочайшие соболезнования родным и близким погибших выразил президент России Владимир Путин. Губернатор Пермского края распорядился выплатить компенсации семьям погибших в размере одного миллиона рублей, раненым — по 500 тысяч. Инспектора ДПС, который задержал стрелявшего, представят к государственной награде.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в числе погибших при стрельбе в Перми оказалась врач с 39-летним стажем.
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