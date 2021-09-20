Опубликован список погибших при стрельбе в университете Перми

Власти Пермского края обнародовали список погибших при стрельбе в пермском университете. Он опубликован в Telegram-канале регионального Министерства территориальной безопасности.

Маргарита Энгауз, 66 лет; Ярослав Арамелев, 19 лет; Ксения Самченко, 18 лет; Екатерина Шакирова, 19 лет; Анна Айгельдина, 26 лет; Александра Мохова, 20 лет.

Трагедия произошла утром 20 сентября в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Стрельбу по людям открыл студент юрфака Тимур Бекмансуров. По уточненным данным, в результате погибли шесть человек, пострадали 28. Теперь ему грозит суровое наказание — лишение свободы на срок от восьми лет до пожизненного в рамках уголовного дела по статье «Убийство».

Глубочайшие соболезнования родным и близким погибших выразил президент России Владимир Путин. Губернатор Пермского края распорядился выплатить компенсации семьям погибших в размере одного миллиона рублей, раненым — по 500 тысяч. Инспектора ДПС, который задержал стрелявшего, представят к государственной награде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в числе погибших при стрельбе в Перми оказалась врач с 39-летним стажем.