Опубликован список погибших при стрельбе в университете Перми

|
Игорь Рязов
1 021

Среди погибших 19-летний юноша, четыре молодых девушки и пожилая женщина.

Опубликован список погибших при стрельбе в университете Перми

Фото: ТАСС / Кимерлинг Максим

Тема:
Стрельба в университете Перми

Власти Пермского края обнародовали список погибших при стрельбе в пермском университете. Он опубликован в Telegram-канале регионального Министерства территориальной безопасности.

    1. Маргарита Энгауз, 66 лет;
    2. Ярослав Арамелев, 19 лет;
    3. Ксения Самченко, 18 лет;
    4. Екатерина Шакирова, 19 лет;
    5. Анна Айгельдина, 26 лет;
    6. Александра Мохова, 20 лет.

Трагедия произошла утром 20 сентября в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Стрельбу по людям открыл студент юрфака Тимур Бекмансуров. По уточненным данным, в результате погибли шесть человек, пострадали 28. Теперь ему грозит суровое наказание — лишение свободы на срок от восьми лет до пожизненного в рамках уголовного дела по статье «Убийство».

Глубочайшие соболезнования родным и близким погибших выразил президент России Владимир Путин. Губернатор Пермского края распорядился выплатить компенсации семьям погибших в размере одного миллиона рублей, раненым — по 500 тысяч. Инспектора ДПС, который задержал стрелявшего, представят к государственной награде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в числе погибших при стрельбе в Перми оказалась врач с 39-летним стажем.

Тема:
Стрельба в университете Перми
21 сент
У следователей возникло много вопросов к охране и руководству университета в Перми
20 сент
В числе погибших при стрельбе в Перми оказалась врач с 39-летним стажем
20 сент
Мурашко: Девять пострадавших при стрельбе в пермском вузе — в тяжелом состоянии
20 сент
Устроившему стрельбу в пермском вузе грозит пожизненное лишение свободы
20 сент
Отец стрелявшего в пермском вузе рассказал о сыне: «Увлечен только компьютером»
20 сент
Видео из квартиры устроившего стрельбу в университете Перми
20 сент
«Закройте кабинет!» — хроника стрельбы в Пермском государственном университете
20 сент
Атаковавший пермский вуз угрожал своим учителям: «Я куплю оружие и вас всех расстреляю!»
20 сент
Студент не погиб при стрельбе в пермском университете благодаря игре
20 сент
Лейтенант полиции рассказал, как обезвредил стрелявшего в университете Перми
+6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
73.33
0.77 85.88
0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:09
Россия возобновила авиасообщение с несколькими странами с 21 сентября
6:58
ТОП-6 самых редких и красивых женских имен, сулящих необычную судьбу
6:44
Агата Муцениеце назвала всех мужчин-актеров «бабами»
6:41
Два человека погибли в результате мощного пожара в гостинице в Хасавюрте
6:30
Программу льготной ипотеки могут свернуть досрочно
6:16
Как вырастить ребенка нарциссом: ТОП-3 вредных советов психолога

Сейчас читают

Лариса Копенкина объявила о скором замужестве и устроила вечеринку с раздеваниями
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака
ТОП-5 знаков зодиака, на которых влияет полнолуние
Суд отправил на досмотр решение суда по УДО фотографа-убийцы Дмитрия Лошагина

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака