🧙♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 21 сентября, полнолуние преподнесет знакам зодиака множество сюрпризов. Они будут касаться как личной, так и профессионально жизни.
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 21 сентября, полная луна находится в знаке Овен. Она сулит знакам зодиака множество сюрпризов: кто-то встретит свою любовь или укрепит отношения; кто-то добьется успеха на работе; а кто-то добьется внутреннего просветления. Правда, не все сюрпризы будут приятными.
♈ Овен
Полнолуние преподнесет вам всевозможные сюрпризы, Овны. Если вы одиноки, приготовьтесь встретить духовно близкого вам человека. Если вы уже состоите в отношениях, будьте готовы стать друг другу еще ближе. Но есть и неприятные сюрпризы: возможно, кто-то из коллег захочет спутать вам карты. Будьте бдительны.
Космический совет: есть хорошая и плохая новости: в личной жизни вас ждет прорыв, но на работе нужно готовиться к худшему.
♉ Телец
Процесс исцеления не бывает линейным - бывают хорошие дни и плохие. Если сейчас в вашей жизни наступила черная полоса, не отчаивайтесь. Свету в конце туннеля становится все ближе. Настало время избавиться от тяжкого груза болезненных воспоминаний и обрести свободу, Тельцы. К счастью, масса различных обязательств помогают вам отвлечься от душевных терзаний.
Космический совет: освободитесь от лишнего эмоционального багажа.
♊ Близнецы
Вы напрасно не желаете быть в центре внимания и делиться своими талантами с миром. Пора снять с себя мантию-невидимку и начать активнее взаимодействовать с людьми. Полнолуние открывает для вас новые возможности для карьерного роста. Просто будьте собой. Ваша искренность — это суперсила, которая поможет одолеть конкурентов.
Космический совет: не стесняйтесь демонстрировать окружающим свои таланты.
♋ Рак
Не эмоции и переживания создают нашу реальность, а наша интерпретация их. То, что вы испытываете прямо сейчас, - это время внутреннего просветления. Время рефлексии и наблюдения за всем, что прошло через ваше сознание. Вы понимаете, что не было ничего однозначно хорошего или плохого. События просто происходили, и каждое из них помогло вам стать тем человеком, которым вы являетесь сегодня.
Космический совет: вы приблизились к моменту внутреннего просветления.
♌ Лев
Есть вещи, которые мы делаем ради любви, а есть вещи, которые мы делаем ради денег. Но кто сказал, что вы не можете найти золотую середину между этими действиями? Полнолуние поможет вам проследовать по этому золотому пути. Чтобы не сбить с него, совершайте поступки, которые приносят вам удовольствие здесь и сейчас, и не зацикливайтесь на конечном результате.
Космический совет: все получится лучше, чем вы себе представляете. Перестаньте искать ответы на вопросы «как» и «почему».
♍ Дева
Сегодня звезды призывают вас отбросить свои страхи и вспомнить, насколько вы сильны, Девы. Вселенная уже начала работать вместе с вами и поможет вам создать жизнь, которую вы желаете и заслуживаете. Это касается как личной, так и профессиональной жизни. Скоро произойдут долгожданные сдвиги.
Космический совет: для вас сегодня нет ничего невозможного.
♎ Весы
Будьте осторожнее со словами, Весы. Каждый раз, когда вы говорите, что любви не существует, вы оказываетесь все глубже в статусе кво. Звезды призывают вас изменить свое мышление, когда дело доходит до сердечных дел. Душевная связь, которую вы желаете и заслуживаете, совсем скоро станет доступна вам. Все зависит от того, на сколько вы готовы открыться.
Космический совет: откройте свое сердце, если хотите перемен в личной жизни.
♏ Скорпион
У нас всегда есть два варианта: действовать из-за чувства страха или любви. Что-то подсказывает вам, что настало время начать борьбу со своим самым большим страхом и сделать смелый шаг в направлении любимых людей и вещей. Период полнолуния станет для вас временем исполнения желаний.
Космический совет: ваше желание вот-вот исполнится.
♐ Стрелец
Если вас угнетает чувство застоя, пришло время встряхнуться. Откажитесь от старых привычек и начните делать все по-новому. В первую очередь скажите «да» возможностям, которые выходят за рамки вашей зоны комфорта. Например, прекратите работать и отправляйтесь в спонтанное путешествие. Или смените работу. Доверьтесь тому, что ваша интуиции говорит вам об этом.
Космический совет: пришло время выйти из зоны комфорта и начать жить по-новому.
♑ Козерог
Последние месяцы выдались для вас нелегкими, но полнолуние несет с собой чувство надежды и исцеления. Перед вами открываются новые двери, ведущие в правильном направлении. Четко сформулируйте намерения, и высшие силы пойдут вам навстречу.
Космический совет: сформулируйте свои желания, чтобы помочь им исполниться.
♒ Водолей
Оставьте прошлое и все связанные с ним смятения позади. Вселенная ведет вас к более спокойным берегам, где вы сохраните мир и процветание. Но, направляясь туда, вспомните свои падения и поблагодарите за них. Ведь эти моменты не прошли для вас даром.
Космический совет: создайте место для прекрасного завтра.
♊ Рыбы
Дорогие Рыбы, вы уверены, что вам нужно взвалить на свои плечи всю тяжесть мира? Исправлять другого человека точно ваша работа? В действительности, единственный человек, которого вы можете изменить, - это вы сами. Освободитесь от иллюзий и обретете равновесие и гармонию в своих отношениях.
Космический совет: единственный человек, которого вы можете изменить, это вы сами.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 сентября.
Читайте также
61%
0.77 85.88
0.42
Нашли ошибку?