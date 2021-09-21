🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 21 сентября, полная луна находится в знаке Овен. Она сулит знакам зодиака множество сюрпризов: кто-то встретит свою любовь или укрепит отношения; кто-то добьется успеха на работе; а кто-то добьется внутреннего просветления. Правда, не все сюрпризы будут приятными.

♈ Овен

Полнолуние преподнесет вам всевозможные сюрпризы, Овны. Если вы одиноки, приготовьтесь встретить духовно близкого вам человека. Если вы уже состоите в отношениях, будьте готовы стать друг другу еще ближе. Но есть и неприятные сюрпризы: возможно, кто-то из коллег захочет спутать вам карты. Будьте бдительны.

Космический совет: есть хорошая и плохая новости: в личной жизни вас ждет прорыв, но на работе нужно готовиться к худшему.

♉ Телец

Процесс исцеления не бывает линейным - бывают хорошие дни и плохие. Если сейчас в вашей жизни наступила черная полоса, не отчаивайтесь. Свету в конце туннеля становится все ближе. Настало время избавиться от тяжкого груза болезненных воспоминаний и обрести свободу, Тельцы. К счастью, масса различных обязательств помогают вам отвлечься от душевных терзаний.

Космический совет: освободитесь от лишнего эмоционального багажа.

♊ Близнецы

Вы напрасно не желаете быть в центре внимания и делиться своими талантами с миром. Пора снять с себя мантию-невидимку и начать активнее взаимодействовать с людьми. Полнолуние открывает для вас новые возможности для карьерного роста. Просто будьте собой. Ваша искренность — это суперсила, которая поможет одолеть конкурентов.

Космический совет: не стесняйтесь демонстрировать окружающим свои таланты.

♋ Рак

Не эмоции и переживания создают нашу реальность, а наша интерпретация их. То, что вы испытываете прямо сейчас, - это время внутреннего просветления. Время рефлексии и наблюдения за всем, что прошло через ваше сознание. Вы понимаете, что не было ничего однозначно хорошего или плохого. События просто происходили, и каждое из них помогло вам стать тем человеком, которым вы являетесь сегодня.

Космический совет: вы приблизились к моменту внутреннего просветления.

♌ Лев

Есть вещи, которые мы делаем ради любви, а есть вещи, которые мы делаем ради денег. Но кто сказал, что вы не можете найти золотую середину между этими действиями? Полнолуние поможет вам проследовать по этому золотому пути. Чтобы не сбить с него, совершайте поступки, которые приносят вам удовольствие здесь и сейчас, и не зацикливайтесь на конечном результате.

Космический совет: все получится лучше, чем вы себе представляете. Перестаньте искать ответы на вопросы «как» и «почему».