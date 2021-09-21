В вузе Перми оценили действия профессора, продолжившего лекцию при стрельбе

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Егор Измалкин
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Атака на учебное заведение была совершена в понедельник, 20 сентября. Студент ПГНИУ пришел в вуз и открыл огонь. Погибли шесть человек.

В вузе Перми оценили действия профессора, продолжившего лекцию при стрельбе

Фото: ВКонтакте @id224119947

Тема:
Стрельба в университете Перми

Читавший лекцию во время стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете преподаватель Олег Сыромятников закрыл аудиторию изнутри. Таким образом, считает руководство вуза, он обеспечил безопасность учащихся, пишет РБК.

«Продолжение лекции — это тоже важно, важно продолжить какое-то рутинное действие, чтобы не подвергаться панике. Конечно, стресс испытывали не только студенты, но и преподаватели, но самое главное, что он заперся», — говорится в комментарии пресс-службы ПГНИУ.

По данным пермского издания 59.ru, через 18 минут после начала стрельбы студенты обратились к преподавателю, ссылаясь на сообщения в соцсетях — в них говорилось о нападающем и необходимости забаррикадироваться за партами, но Сыромятников не стал останавливать лекцию.

Сам педагог утверждает, что, узнав о происшествии, сразу позвонил декану университета, а тот ответил, что необходимо продолжать пару.

«Информация не была официальной. Я сохранял спокойствие и продолжал лекцию», — рассказал он изданию, добавив, что сразу закрыл металлическую дверь аудитории.

Стрельбу в ПГНИУ 20 сентября открыл 18-летний студент вуза Тимур Бекмансуров. В результате инцидента погибли шесть человек, еще 29 человек пострадали. Сам нападавший также был ранен при задержании и госпитализирован. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК «Убийство двух и более лиц».

Как писал 5-tv.ru ранее, семерых пострадавших при стрельбе в Перми транспортируют в Москву.

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Стрельба в университете Перми
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