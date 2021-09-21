ТОП-4 главных причин потери голоса: Как лечить и как избежать развития болезни?

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Артем Зайцев
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Врач-отоларинголог рассказала, что осиплость может быть вызвана не только простудой.

Фото, видео: Depositphotos / photographee.eu; 5-tv.ru

Осенняя пора — это не только одно из самых романтичных времен года, но и благоприятная среда для развития различных заболеваний. Одним из самых распространенных является нарушение голоса или же дисфония. Но причиной этой болезни может служить не только распространение бактерий. О том, что еще может привести к нарушению голоса, с 5-tv.ru поделилась врач-отоларинголог Анна Колесникова

Голосовая нагрузка

Голосовая нагрузка — это самая распространенная причина заболевания. Она может быть длительная, либо чрезмерно сильная. Например, из-за крика во время концерта или спортивного мероприятия. После этого происходит травмирование голосовых связок. Они начинают двигаться не так как должны, либо в них развивается воспаление, либо они могут сопровождаться другими изменениями.

Длительное курение

Есть такое выражение — прокурила голос. Это характерно для женщин со стажем курения более десяти лет. В этом случае развивается специфические изменения в голосовых складках, что приводит к их отеку и нарушению подвижности. Со временем голос становится хриплым и грубым. Здесь самое главное — бросить курить вовремя. Если этого не сделать, то голосовые связки отекают настолько, что нарушается дыхание.

Психологические факторы

К дисфонии могут приводить стрессы, нервные нагрузки, психологическая травма. В таком случае пациент должен наблюдаться не только у врача-фониатора, но и у психолога, либо психотерапевта.

Хронические инфекции

Если есть какие-то хронические очаги инфекции, то в момент обострения хронического тонзиллита или ОРВИ — организм может страдать, так как все внутренние органы находятся очень близко. Воспаление может достичь гортани.

«Соответственно от причин и зависят проблемы с голосом. Избегайте стрессов, правильно питайтесь, своевременное лечите инфекций и радуйтесь жизни, потому что гортань и голос это гормонально и психологически зависимый орган», — советует врач-отоларинголог Анна Колесникова.

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