Адвокат Жорин рассказал о правах и обязанностях родителей после развода

Развод — непростая процедура. Порой она отнимает у бывших влюбленных не только время и силы, но и здоровье. При этом если пара воспитывает детей, все усложняется в разы. Случается так, что подростками манипулируют, и они становятся пешками во взрослой игре. О переживаниях малышей порой думают в последнюю очередь…

Как избежать скандального развода? Как не навредить наследникам при поиске новой жизни? О каких правах и обязанностях родители должны помнить после расторжения брака? На эти важные вопросы в эксклюзивном интервью 5-tv.ru ответил звездный адвокат Сергей Жорин.

С заботой о детях

Опытный юрист заметил, что при расторжении брака возникает целый ряд острых проблем. Одна из них — установления порядка общения родителей с детьми. Кому-то из подростков может очень повезти, и взрослые полюбовно решат вопрос. А кому-то приходится долгие годы бороться за право увидеть папу или маму. Последнее — от незнания родителями законов своей страны.

Сергей Жорин напомнил, что никто не имеет право ограничивать несовершеннолетнего в общении с ближайшим родственником. Когда какая-нибудь вспыльчивая мама после развода запрещает экс-супругу гулять с малышом, она поступает совершенно неправильно.

«По закону, родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей (часть 1 статьи 61 Семейного кодекса РФ). Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на общение с ним и участие в его воспитании. Более того, сами дети имеют право на общение с обоими родителями. Поэтому если один из родителей начинает чинить препятствия и запрещает общаться с ребенком, то это серьезное нарушение прав как родителя, так и ребенка», — подчеркнул звездный адвокат.

Жорин заметил, что ущемленный в правах бывший супруг может обратиться в суд с требованием определить порядок общения с его наследником. В рамках подготовки к процессу важно собрать комплект документов. Речь идет о справке о состоянии здоровья, документе, подтверждающем материальное положение, характеристиках с места работы и места жительства. Также истцу необходимо определиться с конкретными датами и временем встреч с ребенком (важно учитывать распорядок дня подростка).

«В рамках рассмотрения дела будут привлечены органы опеки, которые в период суда проведут осмотр жилого помещения, где будет находиться ребенок во время вашего общения. Важно, чтобы у ребенка была отдельная комната или хотя бы часть комнаты, где будет письменный стол, кровать и шкаф с игрушками и книжками. По результатам осмотра, органы опеки подготовят заключение, где укажут какой, по их мнению, порядок общения с ребенком оптимален и представят его в суд», — объяснил юрист.

Он добавил, что все вышеуказанные документы будут рассмотрены и мнение органов опеки тоже обязательно учтут. По итогу заседания по делу вынесут вердикт, в котором будет четко указан график общения разведенного родителя с наследником.

«Если мама ребенка не будет исполнять решение и давать общаться с ребенком, то необходимо обратиться в службу судебных приставов для принудительного исполнения решения», — уточнил Сергей Жорин.

Звездный пример

Кажется, что все вышеперечисленное мало относится к реальности. Ну в самом деле, разве можно «убивать» нервную систему подростка, чтобы «насолить» бывшему партнеру? Но такое действительно случается. Даже в звездных семьях.

Певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков развелись в начале 2021 года. Артистка почти не комментировала свое решение, однако пару раз обмолвилась, что никакого громкого раздела имущества не предвидится и ограничивать детей в правах тоже никто не будет. По факту, кажется, все происходит немного иначе.

На днях экс-супруг Гагариной заявил, что обратился в суд с требованием установить порядок общения с детьми певицы. Та родила от Исхакова дочь Мию, а в первом браке — сына Андрея. С обоими у Дмитрия прекрасные отношения, с обоими он хочет встречаться. Но почему-то не может.

«Мне в самом страшном сне никогда не приснилось бы, что придется постоянно спрашивать разрешения, чтобы увидеть дочь», — говорил о ситуации мужчина.

ТАСС / Геодакян Артем

Фотограф не спешит открыто заявлять, что артистка запрещает ему видеться с подростками. Но и в Тверской суд он явно обратился неспроста. Иск был подан 16 сентября. Теперь Исхаков с нетерпением ожидает решения.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему экс-супруг Полины Гагариной запретил общей дочери выезжать за рубеж.