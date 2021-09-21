Дмитрий Исхаков подал в суд на экс-супругу Полину Гагарину

Стало известно о новых разбирательствах после развода певицы Полины Гагариной и фотографа Дмитрия Исхакова — экс-супруг подал в суд на артистку. Как известно, Исхаков с Гагариной вместе воспитывали ее сына от первого брака Андрея и общую дочь Мию. Теперь же видеться с наследницей папа может только получив разрешение матери. Фотограф даже публично высказывался на этот счет, сравнив препятствия к общению с Мией со страшным сном.

Исхаков не рассказал, запрещает ли ему Гагарина встречаться с дочерью, хотя своим постом возмущения навел поклонников на такие мысли. Вероятно, теперь он решил законно урегулировать порядок общения с детьми, чтобы иметь на вооружении судебное решение. 16 сентября он подал соответствующий иск в Тверской районный суд Москвы.

«В иске идет речь об установлении порядка общения Исхакова Д. И. с детьми», — приводит слова источника в суде StarHit.ru.

Несмотря на суды и регулярные высказывания о сложных отношениях с бывшей женой, пару недель назад Дмитрий Исхаков удивил подписчиков, опубликовав снимки тещи Екатерины Мучкаевой. Он устроил матери Гагариной фотосессию и разместил в своем микроблоге в Instagram два черно-белых кадра, на которых она позирует.

«Очень такие фотографии мне нравятся. Давно хотел снять и вот снял. По-моему, очень благородно», — подписал Исхаков один из постов.

Возможно ли, что фотограф рассорился с женой, но сохранил теплые отношения с тещей, фанатам остается только гадать. Что касается имущественных споров, о которых пока также ничего неизвестно, Полина Гагарина прежде заявляла, что дележка не планируется, пообещав при этом, что «никогда не будет препятствовать свиданиям отца с ребенком».

Ранее 5-tv.ru разбирался, правдивы ли слухи о появлении у Полины Гагариной нового мужчины.