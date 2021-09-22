Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса

Министерство здравоохранения РФ обновило методические рекомендации по лечению коронавируса, пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Новый документ опубликован на сайте Минздрава. Эта версия является 12-й по счету, уточнили в ведомстве.

Рекомендации пополнились разделом, который называется «Антимикотическая терапия». Здесь говорится об особенностях лечения коронавируса у пациентов со сложными грибковыми заболеваниям. Также специалисты обновили разделы по лучевой и лабораторной диагностике «ковида». Изменились рекомендации и для у беременных женщин.

Накопленный медиками опыт позволил полностью переписать раздел «Патогенетическое лечение». Методологи сумели уточнить некоторые критерии генной терапии для пациентов и дополнили пункты об одновременном приеме различных лекарств. Например, теперь врачи смогут назначать пациентам с легким течением коронавируса будесонид.

Отмечается, что из списка препаратов для лечения инфекции специалисты убрали «Умифеновир».

В Минздраве рассказали, что над новыми рекомендациями трудились ведущие российские ученые. В ведомстве отметили, что над каждым разделом работала группа из не менее 100 экспертов. Специалисты учли накопленные о вирусе данные, которые получали на протяжении всей пандемии, а также сумели применить знания о результатах годовых исследований.

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