Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса

|
Анна Павлова
1 188

Новый документ с предписаниями по лечению COVID разработали ведущие российские ученые.

Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса

Фото: ТАСС / Соколов Роман

Тема:
Эпидемия коронавируса

Министерство здравоохранения РФ обновило методические рекомендации по лечению коронавируса, пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Новый документ опубликован на сайте Минздрава. Эта версия является 12-й по счету, уточнили в ведомстве.

Рекомендации пополнились разделом, который называется «Антимикотическая терапия». Здесь говорится об особенностях лечения коронавируса у пациентов со сложными грибковыми заболеваниям. Также специалисты обновили разделы по лучевой и лабораторной диагностике «ковида». Изменились рекомендации и для у беременных женщин.

Накопленный медиками опыт позволил полностью переписать раздел «Патогенетическое лечение». Методологи сумели уточнить некоторые критерии генной терапии для пациентов и дополнили пункты об одновременном приеме различных лекарств. Например, теперь врачи смогут назначать пациентам с легким течением коронавируса будесонид.

Отмечается, что из списка препаратов для лечения инфекции специалисты убрали «Умифеновир».

В Минздраве рассказали, что над новыми рекомендациями трудились ведущие российские ученые. В ведомстве отметили, что над каждым разделом работала группа из не менее 100 экспертов. Специалисты учли накопленные о вирусе данные, которые получали на протяжении всей пандемии, а также сумели применить знания о результатах годовых исследований.

Ранее 5-tv.ru писал, почему дети стали тяжелее переносить коронавирус.

Тема:
Эпидемия коронавируса
22 сент
Иммунолог объяснил, почему ПЦР-тесты дают ошибочный результат
21 сент
Путин заявил о восстановлении экономики России после кризиса пандемии
21 сент
Иммунолог рассказал, почему дети стали тяжелее переносить коронавирус
21 сент
Россия возобновила авиасообщение с несколькими странами с 21 сентября
20 сент
Артиста Театра на Таганке после выступления избили букетом
20 сент
Ученые узнали, как получить «свехчеловеческий» иммунитет от всех штаммов COVID
19 сент
Академик РАН назвал неуязвимую для коронавируса категорию людей
17 сент
Советник Саакашвили об опытах США в Грузии: «Люди — подопытные крысы»
17 сент
Швейцарская полиция водометами разогнала противников антиковидных ограничений
17 сент
Находящегося в коме режиссера Звягинцева отключили от ЭКМО
+8° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
72.88
-0.33 85.49
-0.37
Как провести день осеннего равноденствия, чтобы изменить жизнь к лучшему

Последние новости

22:53
Путин обсудил с премьером Италии Драги ситуацию в Афганистане
22:44
Русская топ-модель показала подросшего сына от короля Малайзии
22:35
Политолог Манойло заявил о провале кампании по дискредитации выборов в России
22:26
Россия возобновит авиасообщение с пятью странами с 5 октября
22:17
Жорин заявил, что Мизулина дискредитировала себя, обвинив Моргенштерна в стрельбе в Перми
22:06
Государство поможет в реализации молодежных инициатив

Сейчас читают

Басков впервые признался, почему не захотел брать в жены Волочкову
Как провести день осеннего равноденствия, чтобы изменить жизнь к лучшему
В Тверской области оправдали убийцу троих человек
ТОП-5 имен, носители которых притягивают удачу

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака