Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса
Новый документ с предписаниями по лечению COVID разработали ведущие российские ученые.
Фото: ТАСС / Соколов Роман
Министерство здравоохранения РФ обновило методические рекомендации по лечению коронавируса, пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Новый документ опубликован на сайте Минздрава. Эта версия является 12-й по счету, уточнили в ведомстве.
Рекомендации пополнились разделом, который называется «Антимикотическая терапия». Здесь говорится об особенностях лечения коронавируса у пациентов со сложными грибковыми заболеваниям. Также специалисты обновили разделы по лучевой и лабораторной диагностике «ковида». Изменились рекомендации и для у беременных женщин.
Накопленный медиками опыт позволил полностью переписать раздел «Патогенетическое лечение». Методологи сумели уточнить некоторые критерии генной терапии для пациентов и дополнили пункты об одновременном приеме различных лекарств. Например, теперь врачи смогут назначать пациентам с легким течением коронавируса будесонид.
Отмечается, что из списка препаратов для лечения инфекции специалисты убрали «Умифеновир».
В Минздраве рассказали, что над новыми рекомендациями трудились ведущие российские ученые. В ведомстве отметили, что над каждым разделом работала группа из не менее 100 экспертов. Специалисты учли накопленные о вирусе данные, которые получали на протяжении всей пандемии, а также сумели применить знания о результатах годовых исследований.
Ранее 5-tv.ru писал, почему дети стали тяжелее переносить коронавирус.
- 22 сент
- Иммунолог объяснил, почему ПЦР-тесты дают ошибочный результат
- 21 сент
- Путин заявил о восстановлении экономики России после кризиса пандемии
- 21 сент
- Иммунолог рассказал, почему дети стали тяжелее переносить коронавирус
- 21 сент
- Россия возобновила авиасообщение с несколькими странами с 21 сентября
- 20 сент
- Артиста Театра на Таганке после выступления избили букетом
- 20 сент
- Ученые узнали, как получить «свехчеловеческий» иммунитет от всех штаммов COVID
- 19 сент
- Академик РАН назвал неуязвимую для коронавируса категорию людей
- 17 сент
- Советник Саакашвили об опытах США в Грузии: «Люди — подопытные крысы»
- 17 сент
- Швейцарская полиция водометами разогнала противников антиковидных ограничений
- 17 сент
- Находящегося в коме режиссера Звягинцева отключили от ЭКМО
Читайте также
71%
-0.33 85.49
-0.37
Нашли ошибку?