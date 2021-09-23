🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 23 сентября, убывающая Луна в Овне будет благоприятствовать тем, кто решит уделить внимание своему здоровью. Сходите к врачу или друзьям.
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 23 сентября, убывающая Луна в знаке Овна призывает большинство знаков зодиака уделить приоритетное внимание себе. Займитесь своим здоровьем, встретьтесь с друзьями или просто отдохните.
♈ Овен
Лев Толстой однажды сказал: «Каждый мечтает изменить мир, но никто не ставит целью изменить самого себя». Это безусловная истина, над которой вам нужно задуматься, Овны. Обратите свой взор внутрь, услышьте, что ваш разум, тело и душа говорят вам прямо сейчас. Сделанное вами открытие придаст вам мужества и поможет сделать шаг в правильном направлении.
Космический совет: не пытайтесь изменить мир, меняйте себя.
♉ Телец
Пришло время задуматься о работе, Тельцы. Какая обычно мотивация у ваших действий? Вы сугубо механически выполняете свои задачи или пытаетесь получить от процесса удовольствие? Если первое, то подумайте об измени подхода — хотя бы на сегодня. Сосредоточьтесь на том, как вы можете работать лучше, а не том, сколько вам за это заплатят.
Космический совет: постарайтесь сегодня на работе изо всех сил.
♊ Близнецы
Что происходит, когда мы не обращаем внимания на знаки, которые подает нам наше тело? Со временем недуги только усугубляются. Поэтому сегодня уделите внимание своему здоровью и самочувствию, Близнецы. При необходимости проконсультируйтесь с врачом. Ради этого можете даже отложить все дела на один день.
Космический совет: обратите внимание на свое здоровье.
♋ Рак
Вам не кажется, что вы утомились? Иногда нужно давать себе небольшую передышку и оценивать происходящее как бы со стороны. Задайте себе один важный вопрос, Раки. Что в данный момент времени нужно именно вам? И вы поймете, что это отдых. Лучше всего будет отправиться за город.
Космический совет: природа — лучший лекарь.
♌ Лев
Боль не проходит сразу, Львы. Ее станет меньше со временем. С ним же и вы станете устойчивее к ударам судьбы. Хорошо, что вы можете не бороться со всеми бесконечно возникающими проблемами в одиночку. Вселенная подарила вам связи с такими людьми, которые возвышают вас и помогают поверить в свою силу, как никогда раньше.
Космический совет: не пытайтесь справиться со всеми проблемами в одиночку. Попросите, и вам помогут.
♍ Дева
Девы, мы сознательные существа, способные делать сознательный выбор. Вопрос заключается в следующем: какой выбор вы сделаете сегодня? Будете страдать в темноте своей души или преобразуете тени и пойдете к свету. Помните, что ваше сердце — это алхимик. Алхимик, наделенный способностью превращать раны в мудрость.
Космический совет: не позволяйте негативным эмоциям выбить вас из колеи сегодня.
♎ Весы
Иногда все складывается гладко. А иногда вы сталкиваетесь с препятствиями, которые мешают продвинуться вперед, как бы сильно вы не старались. Звезды показывают, что вы столкнулись с последним, Весы. Итак, обратите внимание на то, что не получается. Подумайте о тех, кто не появляется в вашей жизни. По правде говоря, вы им просто не очень нравитесь.
Космический совет: если у вас что-то не получается, возможно, вам это не нужно.
♏ Скорпион
У вас начинается классическая ретроградная драма, Скорпионы. Вам не шли навстречу, когда это было нужно. Но теперь, когда вам стало все равно, они ищут вашего внимания или даже просят дать еще один шанс. Однако правда в том, что они совсем не изменились и вряд ли будут связывать себя обязательствами в течение длительного времени. Не играйте с огнем, если не хотите обжечь руки.
Космический совет: не давайте вторых шансов.
♐ Стрелец
Если кто-то находит вашу личность пугающей, это проблемы их восприятия, а не ваши. Не позволяйте чужим предрассудкам быть причиной того, что вы начинаете притворяться кем-то другим. Пришло время показать свое подлинное «я» без страха быть осужденным. Сбросьте с себя плащ-невидимку. Например, во время сегодняшнего ужина.
Космический совет: откройте сегодня окружающим свое подлинное «я».
♑ Козерог
Отсутствие любви и внимания в детстве сильно сказывается на нас в будущем. В результате мы можем всю жизнь искать подтверждения того, что мы любимы, от других людей. Может ли это быть правдой в вашем случае, Козероги? Пытаетесь ли вы заполнить внутреннюю пустоту посредством ваших взаимодействий с людьми? Осознайте эту закономерность и то, как она проявляется.
Космический совет: все, что вы ищете, находится внутри вас.
♒ Водолей
Будьте внимательнее к своему телу. Возможно, ваш организм давно на что-то намекает, Водолеи. Прислушайтесь к себе, нет ли опасных звоночков, хорошо ли вы себя чувствуете? Понимать себя на физическом уровне тоже очень важно.
Космический совет: найдите время для небольшого отдыха.
♊ Рыбы
Ах, классические дебаты о Судьбе против Свободы воли! За какую команду вы играли до сих пор? Чему вы даете силу сегодня? Звезды привлекают ваше внимание к истине, что, хотя некоторые вещи предопределены, есть много масса возможностей для изменения остальных. Так что сделайте правильный выбор. Вселенная поддержит вас при смене парадигмы.
Космический совет: пользуйтесь сегодня своей свободой на максимум.
Ранее 5-tv.ru публиковал секрет счастливых взаимоотношений с разными знаками зодиака.
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