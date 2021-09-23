Похудевшая после комы МакSим приняла участие в откровенной фотосессии

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Егор Измалкин
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Спустя месяц после выписки из больницы певица собралась с силами и порадовала поклонников новыми кадрами.

Похудевшая после комы МакSим приняла участие в откровенной фотосессии

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Максимова — Прим.ред.), не так давно вышедшая из комы, показала бэкстейдж с новой откровенной фотосессии. Роликом знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

На видео исполнительница предстает в разных нарядах и позах под бодрую музыку. Она примерила несколько платьев с открытыми плечами. На кадрах заметно, как сильно изменилась фигура звезды. Видно, что она возвращается к активной жизни.

 
 
 
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Публикация от Марина Максимова (@maksimartist)

Поклонники оценили видео. Они не верят, что еще совсем недавно певица была при смерти.

«Солнышко, самая красивая и лучшая»;

«Марина, берегите себя»;

«Какое счастье видеть ее здоровой», — восхищались в комментариях.

Певица МакSим впервые почувствовала себя плохо 12 июня после концерта в Казани. Ее госпитализировали с пневмонией, все тесты на COVID-19 оказались отрицательными. Состояние артистки стало стремительно ухудшаться, а 19 июня медики ввели звезду в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

3 августа исполнительницу вывели из медикаментозного сна. Спустя несколько дней Марина опубликовала первый пост в соцсетях. Когда смогла дышать самостоятельно, медики позволили продолжить восстановительную терапию в домашних условиях.

Как писал 5-tv.ru ранее, сердце МакSим дважды останавливалось за месяц без сознания, что могло привести к смерти. После она рассказала о пребывании в потустороннем мире.

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