Родившая неделю назад Ксения Шойгу уже вышла на работу: «В шоке от себя»

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Алексей Хитров
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Дочь министра обороны России впервые стала мамой 17 сентября. Молодая мама решила не засиживаться в декретном отпуске и поспешила на работу.

Фото, видео: Instagram @ksenia_shoigu

Младшая дочь главы Минобороны РФ Сергея Шойгу Ксения, которая 17 сентября впервые стала мамой, уже вышла на работу. Об этом она сама рассказала подписчикам в Instagram.

«Первый рабочий день. <…> Дико трудно уходить от малой. Я в шоке от себя», — призналась молодая мама.

Она отметила, что после родов стала легче на пять с половиной килограммов. Осталось сбросить еще пять набранных за время беременности кило, но тренироваться ей еще неделю нельзя, поделилась с подписчиками девушка.

Instagram @ksenia_shoigu

Кроме того, Шойгу опубликовала кадры того, как радостно, с подарками и аплодисментами, ее встретили в офисе коллеги по работе. К слову, Ксения — президент Федерации триатлона России.

Ранее 5-tv.ru показывал первые кадры, которые опубликовала в соцсети Ксения Шойгу после выписки из роддома. 17 сентября девушка подарила своему супругу — блогеру Алексею Столярову дочку Милану.

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