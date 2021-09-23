Родившая неделю назад Ксения Шойгу уже вышла на работу: «В шоке от себя»

Младшая дочь главы Минобороны РФ Сергея Шойгу Ксения, которая 17 сентября впервые стала мамой, уже вышла на работу. Об этом она сама рассказала подписчикам в Instagram.

«Первый рабочий день. <…> Дико трудно уходить от малой. Я в шоке от себя», — призналась молодая мама.

Она отметила, что после родов стала легче на пять с половиной килограммов. Осталось сбросить еще пять набранных за время беременности кило, но тренироваться ей еще неделю нельзя, поделилась с подписчиками девушка.

Instagram @ksenia_shoigu

Кроме того, Шойгу опубликовала кадры того, как радостно, с подарками и аплодисментами, ее встретили в офисе коллеги по работе. К слову, Ксения — президент Федерации триатлона России.

Ранее 5-tv.ru показывал первые кадры, которые опубликовала в соцсети Ксения Шойгу после выписки из роддома. 17 сентября девушка подарила своему супругу — блогеру Алексею Столярову дочку Милану.