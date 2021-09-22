Дочь Сергея Шойгу показала первые кадры после выписки из роддома

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Виктория Андреева
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Ксения Шойгу стала мамой чуть меньше недели назад. Она уже рассекретила пол и возраст своего малыша.

Фото, видео: Instagram @ksenia_shoigu

Дочь главы Минобороны РФ Сергея Шойгу Ксения впервые стала мамой. 17 сентября девушка подарила своему супругу-блогеру Алексею Столярову дочку Милану. Сегодня мужчина забрал любимых девочек домой. Трогательные кадры с выписки из роддома появились в Instagram.

На фото — безумно счастливая пара: Алексей держит маленькую дочку на руках, а Ксения широко улыбается. Вокруг все в шариках и цветах — настоящий праздник! Чтобы новорожденная не замерзла, ее укутали в розовое одеяльце и теплый комбинезончик. Впрочем, от роддома было недалеко бежать: новоиспеченную маму и малышку встретили на машине.

«Маленький человек едет домой! Спасибо большое всем за поздравления!» — поделилась с фанатами новостью Шойгу.

Instagram @ksenia_shoigu

Пользователи сети желали красавице и маленькой Милане крепкого здоровья и бесконечного счастья. Отцу семейства — сил и энергии, чтобы родные девочки никогда не скучали и не знали тревог.

«Как здорово! Пусть малышка растет в любви и ласке!»

«Ксения, прекрасно выглядите! Миланочке всего самого лучшего!»

«Ну Леха, держись! Теперь ответственности в два раза больше!» — комментировали кадры юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Алексей Столяров познакомился с Ксенией Шойгу и ее высокопоставленным папой.

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