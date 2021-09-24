В постели с Боярской? Жена Петросяна рассказала о сходстве с актрисой

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Артем Зайцев
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Татьяна Брухунова считает все эти комплименты приятными, но очень однообразными и скучными.

Фото, видео: Instagram @bruhunova

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова прокомментировала внешнее сходство с актрисой Елизаветой Боярской на своей странице в Instagram. 31-летней театральной деятельнице льстит сравнение с дочерью русского Д’Артаньяна. Но, по ее словам, это сопоставление излишне примитивно.

«Разумеется, сравнение с красивой женщиной мне приятно, но почему так примитивно? Человек пишет о сходстве. Для чего?! То есть, по его мнению, я не в курсе, что у актрисы Боярской есть ямочки? Или он первый, кто открыл мне „тайну“? А то что перед ним это написано десять раз он не видит?!» — негодует жена юмориста.

Instagram @bruhunova

Татьяна Брухунова занимает пост руководителя Театра эстрадных миниатюр под руководством Евгения Петросяна. Собственно, благодаря этой деятельности они и познакомились, а после и закрутили роман. Не секрет, что еще в студенчестве девушка приглянулась Евгению Вагановичу — сначала в качестве театрала, а затем и как возлюбленная.

Евгений Петросян состоит в браке с Татьяной Брухуновой с 2019 года. В 2020 она родила сына — Вагана Петросяна. А значит, что в сексуальном плане у пары все в порядке. Хотя родственники и бывшая супруга 75-летнего юмориста Елена Степаненко отказываются верить в его мужскую силу, сам Евгений Ваганович отрицает все сторонние вмешательства. Но учитывая все сравнения его молодой жены можно сказать, что юморист регулярно ложится в постель с Боярской.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Татьяна Брухунова отреагировала на слухи о своей новой беременности.

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