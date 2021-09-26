Корнилов день: что можно и категорически нельзя делать 26 сентября

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Игорь Рязов
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Овощем этого дня на Руси считалась редька. Часть сегодняшних запретов и примет были связаны именно с ней.

Корнилов день: что можно и категорически нельзя делать 26 сентября

Фото: tatmitropolia.ru

Сегодня, 26 сентября, православные верующие почитают память священномученик Корнилия. Он жил в I веке нашей эры и был военачальником-центурионом (сотником). Корнилий был язычником, но после отставки и возвращения в Палестину перед ним предстал Ангел Божий и повелел отправляться к апостолу Петру в город Иоппию (современную Яффу).

Корнилий исполнил поручение и узнал от святого о земной жизни и воскресении Спасителя и его заповедях. Это была первая апостольская проповедь христианства. А Корнилий стал первым крестившимся язычником. По преданию сотник оставил мир и вместе с апостолом Петром пошел проповедовать весть о Спасителе.

Крестьяне же в этот день собирали последний урожай, не оставляя ничего на огороде. Овощем дня на Руси считалась редька — из нее обязательно делали какое-нибудь блюдо.

Что можно делать 26 сентября — в День Корнилия Сотника

В этот день обязательно нужно собрать весь оставшийся урожай с грядок. Если этого не сделать, то можно навлечь беду. Также в этот день работали в саду — считалось, что уход за цветами сегодня привлечет удачу.

На Руси делали из редьки сок, считая этот овощ натуральным антибиотиком. Также крестьяне верили, что 26 сентября подходит для планирования будущего — все планы должны сбыться.

Что нельзя делать 26 сентября — в День Корнилия Сотника

Сегодня запрещено ругаться, оскорблять людей и планировать злодеяния. Также стоит воздержаться от переедания, сообщает «Утро.ру».

К важным делам лучше не приступать, если не уверены, что вам смогут помочь в экстренном случае. Делать крупные покупки лучше в другой день.

Также на Руси не играли свадьбу 26 сентября — считалось, что брак будет несчастным.

Приметы на 26 сентября

  • Если в этот день вы увидите стаю птиц — это к неприятностям;
  • Если грачи уже улетели — скоро наступит зима;
  • Съесть редьку — к крепкому здоровью;
  • Хороший урожай репы предвещает благополучие в семье;
  • Куры начали линять — зимой не будет холодов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что можно и нельзя делать 25 сентября.

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