Корнилов день: что можно и категорически нельзя делать 26 сентября
Овощем этого дня на Руси считалась редька. Часть сегодняшних запретов и примет были связаны именно с ней.
Фото: tatmitropolia.ru
Сегодня, 26 сентября, православные верующие почитают память священномученик Корнилия. Он жил в I веке нашей эры и был военачальником-центурионом (сотником). Корнилий был язычником, но после отставки и возвращения в Палестину перед ним предстал Ангел Божий и повелел отправляться к апостолу Петру в город Иоппию (современную Яффу).
Корнилий исполнил поручение и узнал от святого о земной жизни и воскресении Спасителя и его заповедях. Это была первая апостольская проповедь христианства. А Корнилий стал первым крестившимся язычником. По преданию сотник оставил мир и вместе с апостолом Петром пошел проповедовать весть о Спасителе.
Крестьяне же в этот день собирали последний урожай, не оставляя ничего на огороде. Овощем дня на Руси считалась редька — из нее обязательно делали какое-нибудь блюдо.
Что можно делать 26 сентября — в День Корнилия Сотника
В этот день обязательно нужно собрать весь оставшийся урожай с грядок. Если этого не сделать, то можно навлечь беду. Также в этот день работали в саду — считалось, что уход за цветами сегодня привлечет удачу.
На Руси делали из редьки сок, считая этот овощ натуральным антибиотиком. Также крестьяне верили, что 26 сентября подходит для планирования будущего — все планы должны сбыться.
Что нельзя делать 26 сентября — в День Корнилия Сотника
Сегодня запрещено ругаться, оскорблять людей и планировать злодеяния. Также стоит воздержаться от переедания, сообщает «Утро.ру».
К важным делам лучше не приступать, если не уверены, что вам смогут помочь в экстренном случае. Делать крупные покупки лучше в другой день.
Также на Руси не играли свадьбу 26 сентября — считалось, что брак будет несчастным.
Приметы на 26 сентября
- Если в этот день вы увидите стаю птиц — это к неприятностям;
- Если грачи уже улетели — скоро наступит зима;
- Съесть редьку — к крепкому здоровью;
- Хороший урожай репы предвещает благополучие в семье;
- Куры начали линять — зимой не будет холодов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что можно и нельзя делать 25 сентября.
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