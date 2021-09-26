🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 26 сентября, убывающая Луна в Близнеца обещает крайне благоприятный день для большинства знаков зодиака. Сегодня можно выходить за рамки, вспомнить самые сокровенные мечты и пойти им навстречу. Вселенная вас только поддержит. Некоторых ждет та самая работа или долгожданное повышение, кто-то наконец-то встретит свою любовь, а других омоет дождь из материальных благ. Прекрасный день!

♈ Овен

Мы все наделены способностью заглядывать за завесу — прикасаться к тому, что лежит за пределами пяти чувств. Тем не менее, нередко возникают ситуации, когда мы не можем отличить наши подозрения от интуиции. Обратите внимание на моменты, когда вы думали слишком много в поисках ответов. Единственный способ обрести ясность, которую вы ищете, — это заставить ум замолчать.

Космический совет: заставьте ум замолчать. Пусть возобладает мудрость.

♉ Телец

Легко жить чужой мечтой. Ведь вы не слишком расстроитесь, даже если потерпите неудачу на этом пути несколько раз. В этом смысле движение к собственной мечте гораздо рискованнее, зато и награда намного выше. Вселенная хочет, чтобы эту главу своей жизни вы посвятили тому, что воспламеняет вашу душу. Прислушайтесь к голосу в своей голове, который говорит: «Невозможное возможно прямо сейчас».

Космический совет: посвятите день тому, что заставляет ваши глаза гореть.

♊ Близнецы

Комик Эдди Кантор однажды сказал: «Чтобы добиться успеха в одночасье, требуется 20 лет». Близнецы, это цитата, которая точно описывает ваше путешествие. Вы понимаете важность горящей лампы по ночам и упорной работы для достижения своих целей. Нет людей, которые бы не хотели отказаться от всего этого. К счастью, вы уже подошли к завершающей стадии проекта. Звезды показывают, что награды и признание уже на пути к вам.

Космический совет: ваши старания скоро окупятся. Труд никогда не уходит в песок.

♋ Рак

То, с чем вы сейчас имеете дело, — это классический случай противопоставления ожиданий и реальности. Вы ожидали, что люди будут вести себя зрело, учитывая вашу историю. Однако они нашли способ постоянно подводить вас. Ваше разочарование оправдано, Раки. Однако оно никуда не денется, если не найти выход из повторяющихся ситуаций. Вот и займитесь делом.

Космический совет: вы имеете право разочароваться в ком-то, но лучше бы просто не давать ему возможности разочаровать вас.

♌ Лев

Легко сравнить свою историю с чужой и почувствовать, что вы каким-то образом упустили свой шанс добиться успеха. Но это далеко от истины, Львы. Вы находитесь там, где вам нужно быть, и ваша империя процветает, как никогда раньше. Звезды указывают, что материальные блага вот-вот польются на вас со всех сторон. Поэтому просто наслаждайтесь моментом, а не пытайтесь получить еще больше.

Космический совет: вас зальет дождем из материальных благ.