Ангелина Вовк объяснила, что разрушило ее крепкую дружбу с Аллой Пугачевой

Телеведущая Ангелина Вовк долгие годы приходилась певице Алле Пугачевой близкой подругой, но сегодня они совсем не общаются. Как выяснилось, причина тому — громкий и не очень приятный скандал.

В интервью Лере Кудрявцевой Вовк рассказала, что перестала контактировать с Примадонной российской эстрады после инцидента на шоу «Песня года». К нему Алла Борисовна имела самое прямое отношение — ее слово было решающим во многих вопросах.

Несколько лет назад Ангелину Михайловну и актера Евгения Меньшова пригласили в качестве ведущих проекта. Пугачева перед мероприятием якобы звала обоих к себе на репетиции: во всем помогала, давала ценные советы. Когда же наступил день «X», селебрити просто не пропустили на сцену — певица сама радовала зрителей конферансом.

«Когда передача заканчивалась, вышла наша Примадонна и говорит: „Лина, Женя, где вы?“ А в ответ тишина. Короче говоря, все было сделано для того, чтобы с нами расстаться. Нам никто не позвонил, никто не извинился, это было чье-то желание с нами расстаться», — рассказала Кудрявцевой Вовк.

Что именно произошло в тот момент — не понятно до сих пор. Версий и слухов бродит немало. Кто-то считает, что Алле Пугачевой внезапно захотелось блеснуть на сцене «Песни года» в качестве ведущей и ее желание удовлетворили вопреки договоренностям с другими людьми. Кто-то уверен, что «приказ убрать со сцены» Вовк и Меньшова отдали свыше, а Примадонна не смогла заступиться за подругу. Узнать правду сегодня невозможно. Остается лишь верить, что знаменитости смогут простить друг другу обиды и вновь начнут общаться.

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