Гулькина пообещала не останавливаться в конфликте с Пугачевой

Экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина решила не сбавлять обороты в конфликте с Аллой Пугачевой. Певица пообещала продолжить собирать новые факты о том, как устроен российский шоу-бизнес, пишет сайт KP.RU.

Недавно Гулькина поведала в одном из ток-шоу, что влияние звезды российской эстрады на мир шоу-бизнеса безгранично. Якобы бывали случаи, когда по одному слову Примадонны жизнь музыканта на сцене оказывалась загублена навсегда.

По словам певицы, после скандальной передачи ей поступил некий таинственный звонок.

«Один очень известный человек позвонил мне и сказал, что о таких вещах знают все, но не все говорят, боятся, что их будут закрывать, убирать», — сказала Гулькина в эфире одной из телепрограмм.

Певица добавила, что просто так сдаваться не намерена.

«Буду собирать факты, уже у меня есть подтвержденные… Ну если закроют, значит закроют. Меня не было на центральных каналах и больших концертах, я не принадлежала к свите Пугачевой, я ничего не теряю абсолютно», — заявила звезда.

globallookpress.com / Vadim Tarakanov

Сама Примадонна после заявлений Гулькиной опубликовала на своей странице в Instagram философский пост о человеческом вранье и подчеркнула, что ее мало беспокоят слухи.

«Люди! Ничего со мной не сделать вам. Я давно не верю злым словам. Не врите и будете здоровее. Бог вам судья», — написала Пугачева.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Максим Галкин решил поддержать супругу в этом конфликте. Юморист и шоумен опубликовал ролик, в котором назвал высказывание Гулькиной о Пугачевой «очередной клеветнической глупостью».