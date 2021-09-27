Юрист рассказал о доплатах пенсионерам с 1 октября

|
Егор Измалкин
1 008

По словам Алексея Гавришева, пожилые граждане могут получить как деньги, так и подарки.

Юрист рассказал о доплатах пенсионерам с 1 октября

Фото: Depositphotos / Denis_Vostrikov

Правительство РФ 1 октября в честь Дня пожилого человека увеличивает пенсионные выплаты и расширяет льготы. Об этом рассказал адвокат, глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев агентству «Прайм». По его словам, выплаты производит Пенсионный фонд России.

В некоторых городах, заявил эксперт, могут выдать подарки, в других — пожилые люди с определенного возраста получают доплату к пенсии. Как правило, это пенсионеры старше 70 лет.

«Бывает, что пожилым людям выплачивают разные суммы. Например, всем по пять тысяч рублей, а пенсионерам старше 70 лет — 15 тысяч. Все зависит от благосостояния региона», — сообщил адвокат.

Он напомнил, что можно получать надбавки в натуральном виде или деньгами. Если человек отказывается от услуги, то ему добавят ее к пенсии в денежном эквиваленте. Информацию о выплатах можно уточнить в местных органах соцзащиты.

Как писал 5-tv.ru, ранее Минтруде объяснили отзыв законопроекта об индексации пенсий работающим.

+11° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
72.66
-0.35 85.04
-0.64
Как рассчитать свой лунный знак зодиака

Последние новости

16:02
Адвокат Жорин рассказал, может ли внебрачная дочь Королевой получить ее наследство
15:48
Россиянин утонул в Испании на глазах у жены в попытке спасти девушку
15:37
Владимир Путин: «Главный враг России еще не побежден»
15:32
В СКР раскрыли подробности подготовки предотвращенного в Уфе теракта
15:25
Песков: Путин и Лукашенко неоднократно обсуждали расширение НАТО на Украину
15:19
Вылетевший на остановку автомобиль «впечатал» в стену женщину и ребенка

Сейчас читают

Как рассчитать свой лунный знак зодиака
Стали известны новые подробности госпитализации Ларисы Гузеевой
Цыганщина: дизайнеры освистали дорогой ремонт в квартире Валерии и Пригожина
Какие имена притягивают удачу их обладателям

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака