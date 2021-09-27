Юрист рассказал о доплатах пенсионерам с 1 октября

Правительство РФ 1 октября в честь Дня пожилого человека увеличивает пенсионные выплаты и расширяет льготы. Об этом рассказал адвокат, глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев агентству «Прайм». По его словам, выплаты производит Пенсионный фонд России.

В некоторых городах, заявил эксперт, могут выдать подарки, в других — пожилые люди с определенного возраста получают доплату к пенсии. Как правило, это пенсионеры старше 70 лет.

«Бывает, что пожилым людям выплачивают разные суммы. Например, всем по пять тысяч рублей, а пенсионерам старше 70 лет — 15 тысяч. Все зависит от благосостояния региона», — сообщил адвокат.

Он напомнил, что можно получать надбавки в натуральном виде или деньгами. Если человек отказывается от услуги, то ему добавят ее к пенсии в денежном эквиваленте. Информацию о выплатах можно уточнить в местных органах соцзащиты.

Как писал 5-tv.ru, ранее Минтруде объяснили отзыв законопроекта об индексации пенсий работающим.