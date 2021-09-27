Надругался и «поделился» с участковым: детали изнасилования девочки на Урале

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Оксана Тарасова
Эксклюзив 1 006

В ходе расследования выяснилось, что у несчастной было два мучителя. Полицейский не помог, а лишь продолжил издевательства над ребенком.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bernard JAUBERT; МВД РФ

Стали известны новые детали изнасилования 12-летней девочки из Первоуральска, в котором может быть замешан местный участковый. В ходе расследования выяснилось, что мучителей у ребенка было два. Первый заманил жертву в свою квартиру, попросив помочь ему с уборкой, после чего надругался над ней. После этого пригласил к себе упомянутого участкового и «предложил» девочку ему. Полицейский не помог - вместо этого он изнасиловал ее второй раз. 

В указанной ребенком квартире был задержан 41-летний сотрудник Уральского трубного завода, помощник машиниста, рецидивист, ранее судимый за угрозу убийством, кражу, разбой в особо крупном размере и убийство. На свободу он вышел в 2019 году по УДО. По данным следствия, девочку он привел в свою квартиру около 13:00. Спустя несколько часов позвонил знакомому — 32-летнему участковому и пригласил к себе.

Тот, предположительно, явился около 17:00 и продолжал мучения ребенка еще два часа. Выйдя из квартиры около половины восьмого, девочка увидела людей в форме — наряд патрульно-постовой службы, дежуривший в этом районе. Она подошла к ним и рассказала о случившемся.

Ход расследования изнасилования 12-летней школьницы в Первоуральске

В отличие от своего возможного подельника, подозреваемый участковый не был замечен за какой-либо незаконной деятельностью прежде. В органы пришел работать немногим более года назад. В день преступления был на выходном, без формы и трезвый.

«При подтверждении вины подозреваемых они оба будут привлечены к длительным срокам лишения свободы. Нерадивый участковый в тот же день был уволен из системы МВД по отрицательным мотивам, за поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел. Все непосредственные руководители задержанного будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за упущения в работе с личным составом», — заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

К разбирательству по делу были подключены руководители инспекции по личному составу регионального отделения МВД, сотрудники Управления Собственной безопасности, врио главы ведомства по Первоуральску, начальник Следственного отдела и прокурор города. Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело по статьям 131 «Изнасилование» и 132 «Насильственные действия сексуального характера» в отношении лица, не достигшего 14 лет.

В инспекции по личному составу проводится проверка: сотрудники выясняют, при каких обстоятельствах был трудоустроен подозреваемый в изнасиловании ребенка участковый. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Свердловской области доложить ему лично о ходе расследования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за педофилию.

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