Люди — не роботы: врач объяснила, как распознать синдром хронической усталости

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Наталья Григорьевская
Эксклюзив 1 197

Как вовремя обнаружить у себя синдром хронической усталости и не спутать его симптомы с онкологией, в беседе с 5-tv.ru рассказала врач-терапевт Екатерина Терентьева.

Фото, видео: Depositphotos / Dmyrto_Z; 5-tv.ru

Красивая осенняя пора зачастую приходит не одна, а вкупе с осенней хандрой, когда хочется погрустить и полениться. Однако стоит быть бдительными, чтобы вовремя обнаружить у себя синдром хронической усталости и не спутать его симптомами онкологии. Как это сделать, в беседе с 5-tv.ru рассказала врач-терапевт Екатерина Терентьева.

Люди — не роботы, а живые существа с плотью и кровью: устают даже самые выносливые. А когда усталость начинает изматывать вас, в таком случае, советует терапевт, лучше проверить, не является ли желание лениться признаком болезни. Одно дело — чувствовать усталость после сезонных простудных заболеваний или гриппа, перенесенного «на ногах», и совсем другое — «беспричинная» усталость, истоки которой следует поискать вместе со специалистом.

«В первую очередь нужно исключить хроническую инфекцию. При этом акцент сделать на скрытые инфекции: герпетическую, Эпштейна-Барр, цитомегаловирусную, а также инфекции, передаваемых половым путем, в частности, хламидиоз, для которого характерно длительное бессимптомное лечение», — рекомендовала врач-терапевт.

Эксперт добавила, что постоянная усталость может быть признаком гормонального дисбаланса, поэтому нужно проверить состояние щитовидной железы и надпочечников.

Некоторые онкологические болезни на ранних стадиях тоже проявляются непонятной усталостью, отметила врач, и в таком случае промедление смерти подобно.

Иногда вялость и утомление могут проявляться в виде побочного эффекта при приеме некоторых лекарств.

«Если же утомление сохраняется больше полугода и не проходит ни после хорошо проведенных выходных или отпуска, ни после достаточного сна, и при этом к утомлению присоединяются мышечные и суставные боли, слабость, бессонница, снижение веса, а также субфебрильная температура (повышение температуры тела в течение длительного времени в границах 37,1-38 градусов — Прим.ред.) — это нельзя игнорировать и нужно обратиться к врачу как можно раньше», — обратила внимание медик.

Скорее всего, при наличии таких симптомов наиболее вероятный диагноз — синдром хронической усталости (СХУ). Его чаще всего ставят жителям крупных городов. При этом это заболевание стали диагностировать относительно недавно — с середины 1980-х. Согласно гипотезам ученых, в качестве причин относительно молодой болезни рассматривают вирусы простого герпеса, особенно шестой и седьмой типы, а также еще один представитель семейства герпес-вирусов — вирус Эпштейна-Барр.

Чаще всего синдром хронической усталости встречается у людей в возрасте от 25 до 45 лет, преимущественно у женщин, а также у представителей профессий, где востребованы высокий интеллект, стрессоустойчивость и быстрота реагирования.

«К типичным факторам риска развития СХУ относят экологически неблагоприятные условия проживания, психоэмоциональные перегрузки, напряженную работу, гиподинамию, нерациональное питание, ослабленный иммунитет. Возможные осложнения такого состояния — депрессия, выраженные когнитивные нарушения, потеря трудоспособности, тревожность», — подчеркнула врач Терентьева.

Эксперт в беседе с 5-tv.ru дала общие рекомендации при затянувшейся усталости: нормализовать сон и отдых, стабилизировать психоэмоциональный фон, при этом нелишними будут походы к психотерапевту, также стоит обратить внимание на диетотерапию и прием витаминов. Кроме того, чтобы исключить наличие возможных патологий, следует обратиться к врачу-терапевту, который подберет необходимые лабораторные исследования.

«Если усталость не кажется просто утомлением, разобраться помогут следующие исследования: общий и биохимический анализ крови, анализ крови на скрытые инфекции, витамины группы В и витамин D, дефицит которого широко распространен, определение уровня магния, кальция и фосфора, а также ТТГ для оценки функции щитовидной железы», — резюмировала врач Екатерина Терентьева.

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