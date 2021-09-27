Как выглядит могила Екатерины Градовой спустя полгода после похорон

На могиле звезды советского кино и театра Екатерины Градовой свежие цветы и лампады — ее не забыли спустя полгода после похорон.

Екатерина Градова умерла 22 февраля из-за инсульта в возрасте 74 лет. Ее похоронили на «Аллее звезд» Троекуровского кладбища в москве — рядом могилы Андрея Мягкова, Валентина Гафта, Сергея Юрского.

Умерла актриса неожиданно для всех, инсульт наступил внезапно — накануне Градова чувствовала себя нормально и на состояние не жаловалась, несмотря на ряд хронических заболеваний, в том числе — диабет. Дочь актрисы прервала свой отдых на Мальдивах и срочно вернулась в Москву. Марина Миронова очень тяжело переживала смерть матери, даже попросила журналистов оставить ее в покое в какой-то момент.

Екатерина Градова родилась в 1946 году в Москве в семье архитектора. Она училась в Московском институте иностранных языков и Школе-студии МХАТ. Первым ее супругом был Андрей Миронов. Народную любовь актриса завоевала благодаря своим ролям в многосерийных фильмах «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя».

Ранее 5-tv.ru рассказывал об установке памятника на могиле Олега Табакова.