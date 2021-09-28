Кристина Орбакайте заявила, что не знала о болезни сильно похудевшего сына

Певица Кристина Орбакайте прокомментировала состояние здоровья своего сына, Никиты Преснякова. Недавно стало известно, почему 30-летний актер и музыкант сильно похудел. Оказалось, он соблюдает серьезную диету из-за полипов в желчном пузыре.

«Я сама не знала, что у него проблемы со здоровьем. У всех бывают какие-то болячки. Ему просто посоветовали посидеть на диете», — сообщила звезда в эфире одной из телепрограмм на НТВ.

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Как ранее рассказал сам Пресняков, он действительно страдает неприятным недугом. У молодого артиста обнаружили полипы желчного пузыря — избыточное разрастание тканей слизистой оболочки органа. В связи с этим врачи предписали артисту специальную диету.

По словам супруги Преснякова, модели Алены Красновой, теперь вся семья перешла на исключительно здоровое питание и употребляет только низкокалорийные блюда, совсем отказавшись от мяса и жирной пищи.

Сам Никита Пресняков недавно признался, что, придерживаясь вынужденной диеты, совсем «высох» и стал похож на «шаолиньского монаха». При этом болезнь не имеет специфических симптомов, поэтому артист чувствует себя вполне здоровым.

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