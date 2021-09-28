Как рассказать ребенку о сексе, чтобы «психологически не кастрировать его»

Тема секса является одновременно одной из самых волнующих, но также и табуированных в нашей культуре. Несмотря на обилие источников информации и достаточно высокой степени раскрепощенности общества, многие из нас, став родителями, испытывают смущение, а иногда и панику от невинных вопросов в стиле «Откуда берутся дети?»

Каждый родитель, безусловно, сам решает, когда и какими словами объяснить своему ребенку нюансы не только платонических, но и физиологических взаимоотношений между мужчиной и женщиной, однако эксперты советуют придерживаться нескольких правил для того, чтобы не нанести психике своего чада непоправимый вред и заложить фундамент здоровых взглядов будущей личности на отношения полов.

Специально для читателей 5-tv.ru Наталья Искра, детский и семейный психолог, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии личности СПбГУ рассказала об основных рекомендациях, которые стоит иметь в виду при подготовке к «серьезному разговору об этом».

Информация должна соответствовать возрасту ребенка

«В дошкольном возрасте для ребенка достаточно знать о том, что с помощью секса могут соединиться мужские и женские клеточки, и, таким образом, появится ребенок, а также тот факт, что взрослые люди занимаются сексом», — отметила психолог.

По словам специалиста, когда ребенок становится школьником, попадает в среду сверстников, он может получить самые разнообразные сведения от своих одноклассников и друзей. Это не очень хорошо, потому что вы не знаете, что, кто и как именно расскажет вашему ребенку, поэтому лучше самим донести всю необходимую информацию, чтобы ребенок уже был подготовлен.

Также родители должны прививать культуру поведения, объяснять, что интимные места должны быть закрыты от посторонних, никому нельзя разрешать себя трогать, кроме врача или родителей, к примеру.

Не запугивать

Психолог отмечает, что во время разговора с ребенком, нельзя запугивать его, сообщая разные ужасы в духе — если ты будешь заниматься сексом, то обязательно чем-то заболеешь. Нельзя произносить угрозы, что, к примеру «принесешь в подоле» и так далее.

«Секс —это действительно для взрослого человека одно из тех событий, которое может очень сильно украшать жизнь, и если вы запугиваете своего ребенка, то формируете у него страх перед сексом. Вы по сути психологически кастрируете его на всю оставшуюся жизнь», — говорит Наталья Искра.

Не создавать ареол тайны вокруг темы секса

«Не надо возбуждать любопытство, говорить, что, вот когда тебе будет столько- то лет, я тебе расскажу всю правду, а пока ты маленький, только кусочек правды или вообще какую — то неправду про аиста», — советует психолог.

По словам эксперта, такая тактика пагубна тем, что ребенок захочет сам узнать всю информацию, причем велик риск, что источник знаний будет вовсе не безопасный и адекватный. Поэтому намного правильнее, если ребенку все грамотно расскажет желательно родитель того же пола, что и он. Также важно ответить на все вопросы, которые могут возникнуть в ходе беседы, ведь известно, что дети самые любопытные создания на свете.

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