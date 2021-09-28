Могила легендарного солиста «Песняров» Борткевича находится у помойки

Поклонники и друзья знаменитого солиста ВИА «Песняры» Леонида Борткевича, которого не стало 13 апреля, возмущены местом его захоронения. По их словам, фактически могила звезды советской эстрады находится «на помойке». В эксклюзивном интервью 5-tv.ru близкая подруга умершего артиста Антонина Саврасова-Абрамова рассказала, что Борткевича похоронили не на «Аллее звезд», как подобает, а у обочины дороги.

«Место захоронения конечно не для него. Это плевок в лицо всей российской, белорусской, советской эстраде. Такого знаменитого человека как Леонид Борткевич похоронить на помойке? На обочине дороги, рядом с помойкой? Это неуважение ко всему музыкальному контингенту и России, и Беларуси и Советского Союза», — считает женщина.

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При этом кто именно выбирал место для захоронения, неизвестно. Саврасова-Абрамова пришла в недоумение от разницы того, с какими почестями прошло прощание с артистом — «хоронили как национального героя» — и местом, где лежит кумир миллионов.

«Когда мы нашли могилу, я пришла в полный ужас. Рядом помойные баки, дорога, обочина. Место не самое лучшее. Оно абсолютно не соответствует уровню «Песняра». Когда мусоровоз заезжает забрать мусор из баков, он заезжает колесами на его могилу, — рассказала женщина.

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На Восточном кладбище Минска, где похоронили певца, находится «Аллея звезд», где похоронены главные звезды эстрады. Например, создатель «Песняров» Владимир Мулявин, солист группы «Верасы» Александр Тиханович, а также великий артист Николай Еременко. Почему рядом с легендами не нашлось место для первого голоса «Песняров» — на этот вопрос у подруги Борткевича тоже нет ответа.

Instagram @savrasovaabramo

По словам Саврасовой-Абрамовой, сейчас поклонники готовят обращение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой перезахоронить артиста.

Ранее 5-tv.ru писал, что внебрачная дочь Борткевича может завладеть его имуществом.