Не до платы: какие услуги ЖКХ предоставляются бесплатно

По словам Сергея Минко, многие россияне невнимательно читают договор со своей УК, а большинство вообще не видели его.

В некоторых случаях граждане повторно платят за услуги ЖКХ, которые уже включены в перечень обязанностей управляющих компаний и ежемесячные квитанции. На это обратил внимание генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко. Он посоветовал россиянам быть бдительными при оплате услуг ЖКХ.

По словам Минко, все, что находится вне квартир, по умолчанию включено в зону ответственности УК. Плата за уборку, ремонт лестничных клеток, обслуживание придомовой территории, чердаков и подвалов уже есть в квитанции, отмечает эксперт.

Внутри квартир тоже есть оборудование, которое считается общедомовым имуществом, поэтому должно обслуживаться и ремонтироваться за счет УК. К нему относятся стояки и трубы водоснабжения и водоотведения, газовые трубы до вентиля, системы отопления, включая батареи. Иными словами, заменить неработающие радиаторы и отремонтировать аварийные стояки в квартирах УК должна за свой счет, подчеркивает Минко.

Однако нужно помнить, что у коммунальщиков есть план текущих ремонтов, который жильцам нужно знать, а в идеале — участвовать в его составлении, уточняет эксперт.

«Возможно, в вашем подъезде и нужно поменять окна и, действительно, это обязанность управляющей компании, но сделает она это только тогда, когда соберет необходимые деньги по тарифу текущего ремонта и только в рамках утверждаемого на год вперед плана. Поэтому жителям необходимо активно взаимодействовать с управляющими компаниями при формировании этого плана», — цитирует Минко агентство «Прайм».

Эксперт также рекомендовал гражданам запросить копию договора между жильцами и УК, в котором прописаны все обязанности коммунальщиков. Большинство жильцов не видели и не читали его, между тем в нем прописаны все услуги, включенные в тариф управления многоквартирным домом, и, соответственно, уже оплаченные.

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