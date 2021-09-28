Астролог рассказала, для кого важен период с 27 сентября по 10 октября
Специалист по звездам Наталья Анисимова раскрыла, кому покровительствуют планеты в ближайшее время.
Фото: Depositphotos / monsit
Астролог Наталья Анисимова составила гороскоп на период с 27 сентября по 10 октября. Его она опубликовала на своей странице в Instagram.
По словам эксперта, Юпитер расширит горизонты для рожденных:
- 12.02-15.02
- 12.04-15.04
- 13.05-16.05
- 13.06-16.06
- 15.08-18.08
- 16.10-19.10
- 15.11-18.11
- 14.12-17.12
Их могут ожидать перемены в социальном статусе — брак, развод, новая должность — или награда. Кроме того, это время удачи и шансов, которые необходимо использовать.
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Вместе с тем, Сатурн стабилизирует рожденных:
- 27.01-30.01
- 27.03-30.03
- 26.04-30.04
- 27.05-31.05
- 29.07-01.08
- 29.09-02.10
- 30.10-02.11
- 28.11-01.12
Он может принести снижение жизненного тонуса и оптимизма. Также вероятны давление со стороны и невыносимые требования. Возможна смена работы или укрепление своего положения в карьерной лестнице.
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Уран шокирует рожденных:
- 05.01-08.01
- 03.02-06.02
- 04.03-07.03
- 04.05-07.05
- 05.07-08.07
- 06.08-09.08
- 06.09-09.09
- 06.11-09.11
Им не стоит бояться и проявлять себя, воплощать свои неожиданные идеи.
Независимость и выросший творческий потенциал поможет в реализации целей.
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Марс расшевелит рожденных:
- 28.03-08.04
- 29.06-10.07
- 30.09-12.10
- 29.12-09.01
Если не реализовать накопленные силы, можно стать раздражительным, нервным и беспокойным. Лучше заняться физическими упражнениями. Если совсем нет времени для подобной деятельности, то подойдет и умственная.
Черная Луна введет в искушение рожденных:
- 27.02-02.03
- 28.05-02.06
- 31.08-04.09
- 29.11-03.12
У них могут возникать навязчивые мысли и желания. Нужно сохранять трезвость ума.
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Ощутить влияние Кармических Узлов могут рожденные:
- 22.02-25.02
- 23.05-26.05
- 25.08-28.08
- 24.11-27.11
Рекомендуется прислушиваться к подсказкам о том, куда двигаться и задуматься о своем предназначении. Сама судьба может скорректировать путь и подкинуть задач.
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Венера понежит рожденных:
- 09.01-26.01
- 09.03-26.03
- 10.07-28.07
- 11.09-28.09
- 11.11-28.11
Им рекомендовано расслабляться, радовать себя и баловать. Особенно может потянуть на шопинг.
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