Отец остановил пытавшихся спасти детей из пожара: «Они все равно умерли»

Очевидцы пожара в Самарской области, в котором погибли трое детей, говорят, что их отец, вынесший из огня еще одного ребенка, отказался возвращаться за оставшимися. Добровольцам, которые собирались кинуться в огонь за малышами, он сказал, что дети мертвы.

«У него спросили: „Там еще дети есть?“. Он говорит: „Да, двое осталось“. Ему говорят: „Пошли, вытащим их“. Он говорит: „Зачем? Они все равно умерли“», — рассказала 5-tv.ru местная жительница, свидетель пожара.

По ее словам, дым из окон квартиры заметили гуляющие во дворе молодые люди. Они бросились в подъезд и стали громко стучать в дверь квартиры. Открыла им мать семейства, которая, по словам очевидцев, была сильно пьяна и даже не заметила, что в ее жилище начался пожар. Молодые люди успели вынести из дома двоих детей, вслед за ними еще одного вынес отец.

Очевидица рассказала, что после этого в квартиру никто не рискнул идти — пожар разгорелся с большой силой, на одном из молодых людей, который вытаскивал детей, даже начала тлеть майка.

«Семья неблагополучная, насколько я знаю. Дети могли зимой бегать голые. Родители пили каждый вечер около дома. <…> На эту семью неоднократно жаловались в органы опеки и в администрацию села», — добавила женщина.

Трагедия произошла в деревне Ольгино Безенчукского района Самарской области. По данным местного МЧС, в квартире загорелись домашние вещи. В пожаре погибли две девочки 2014-го и 2021 года рождения и мальчик 2018 года рождения.

По факту смерти детей Следственный комитет по Самарской области возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». По предварительной версии следствия, причиной пожара стала неисправность электропроводки.

Прокуратура района также начала проверку по факту происшествия.

«Прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности, по итогам которой будет решен вопрос о принятии мер реагирования», — сообщил и. о. прокурора Безенчукского района Александр Булатов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Махачкале в результате хлопка газа трое взрослых и двое детей получили ожоги и были госпитализированы.