Семь главных планет: как небесные тела влияют на человека в каждый день недели

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Оксана Тарасова
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Астролог Инна Любимова рассказала, как избежать неудач и сделать жизнь гармоничной в сотрудничестве с планетами-покровителями.

Семь главных планет: как небесные тела влияют на человека в каждый день недели

Фото: Depositphotos / SergeyNivens

С понедельника по воскресенье семь небесных тел оказывают мощное влияние на глобальные события на Земле и на каждого человека в частности, уверена астролог Инна Любимова. Об этом эксперт рассказала в своей новой книге. Она также составила гид по дням недели, объяснив, как нужно проводить каждый из них, чтобы наполнить жизнь радостью и сделать ее гармоничной.

Понедельник — день Луны

В первый день недели вашей судьбе покровительствует Луна. Провести его следует в домашних хлопотах — заняться обустройством быта, освежить ремонт или провести генеральную уборку. Для последнего понедельник просто идеален. Процесс будет действовать на вас благотворно, а результат подарит только положительные эмоции. В этот день также стоит уделить время близким, семье, навестить маму или хотя бы позвонить и напомнить, что дитя ее очень любит. Полезной окажется работа над собой: отдайтесь гармонизирующим практикам, медитации, проработке эмоционального состояния.

Вторник — день Марса

Вторник — не самый простой из семи дней. Он часто сопровождается проявлениями агрессии, ему сопутствуют ссоры, конфликты, разногласия. По мнению астрологов, именно по вторникам дорожный трафик повышается, возникает наибольшее количество аварий, чрезвычайных происшествий, а развязанные в этот день войны становятся самыми кровопролитными. Таков безжалостный покровитель Марс! Однако его благосклонность могут получить те, кто посвятит день спорту — любая физическая активность будет Марсу по душе, и это убережет вас от неурядиц.

Среда — день Меркурия

Меркурий одобряет тягу к знаниям. Поэтому в его день лучше всего посвятить себя учебе. Старт любого курса, серии тренингов и прочих развивающих программ стоит планировать именно на среду. Также обогащающими душу и приятными станут поездки, небольшие путешествия, желательно с дружной компанией друзей и близких или с семьей. В среду нужно проявить особенную педантичность — ни в коем случае нельзя нарушать договоренности. Этого никогда не стоит делать, но в день Меркурия ваша ответственность под особым прицелом.

Четверг — день Юпитера

Четвертый день недели прекрасно подходит для шопинга в любых масштабах. Вы получите массу удовольствия от приобретений, особенно крупных вроде недвижимости, автомобиля и подобного. Также в этот день легко решаются вопросы, связанные с документами, так что подачу бумаг на получение визы, оформление паспорта и так далее лучше планировать на четверг. Благотворное влияние на эмоциональное состояние окажут духовные практики и любые другие варианты работы над собой в зависимости от ваших убеждений и интересов.

Пятница — день Венеры

Венера обожает все красивое, изысканное, радующее глаз. Поэтому хотя бы вечер последнего рабочего дня стоит потратить на уход за собой. Посетите салон красоты, рискните с новой прической, подберите необычный для вас стиль — эксперименты в этот день будут наиболее удачными. Также хорошо в пятницу потратить немного (или много) денег на себя-любимых. Побалуйтесь шопингом, подарите себе то, о чем давно мечтали. Вы это заслужили!

Суббота — день Сатурна

Сатурн в отличие от романтичной Венеры предпочитает аскетизм и дисциплину. Чтобы угодить ему и провести день с пользой в плане космического сотрудничества, избавьтесь в субботу от всего лишнего в вашем доме. И это, пожалуй, должно стать единственным делом — в остальное время лучше не делать ничего. Как следует выспитесь, насладитесь неспешностью и тишиной, подумайте о целях своей жизни, о способах их достигнуть, об отношениях с близкими.

Воскресенье — день Солнца

Солнце озаряет Землю каждое утро, а судьбы жителей зеленой планеты — по воскресеньям. Небесное светило поддержит вас, если на этот день вы запланируете встречу с друзьями, свидание с возлюбленным, крупное торжество или мероприятие. Главное — праздновать! А Солнце подарит вам силы и энергию, чтобы и с подготовкой к событию успеть, и радостно его провести.

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