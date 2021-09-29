Гузеева отказалась от переливания плазмы донора с антителами COVID-19
Недавно у госпитализированной телеведущей определили коронавирусную инфекцию, хотя первые ПЦР-тесты говорили об обратном.
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Главная звезда телешоу «Давай поженимся» Лариса Гузеева отказалась от переливания плазмы. Ее смущает, что донор уже переболел коронавирусной инфекцией, однако врачи наоборот считают, что наличие антител поможет телеведущей быстрее справиться с болезнью. Ранее актрисе диагностировали заражение вирусом COVID-19.
«Несмотря на рекомендации врачей, Лариса Гузеева отказалась от процедуры. Артистка запретила врачам переливать ей плазму переболевшего донора», — сообщает сайт KP.RU их источник.
Несмотря на отрицательные показания, у Гузеевой отличный аппетит, ясное сознание и температура тела не превышает 37,5 градусов.
26 сентября телеведущую срочно госпитализировали на карете скорой помощи. Первый ПЦР-тест не выявил коронавируса и знаменитость готовили к скорой выписке. Однако позже новые анализы выявили у нее известную болезнь.
Ранее 5-tv.ru рассказал о состоянии здоровья Ларисы Гузеевой со слов ее дочери.
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