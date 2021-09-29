Гузеева отказалась от переливания плазмы донора с антителами COVID-19

Главная звезда телешоу «Давай поженимся» Лариса Гузеева отказалась от переливания плазмы. Ее смущает, что донор уже переболел коронавирусной инфекцией, однако врачи наоборот считают, что наличие антител поможет телеведущей быстрее справиться с болезнью. Ранее актрисе диагностировали заражение вирусом COVID-19.

«Несмотря на рекомендации врачей, Лариса Гузеева отказалась от процедуры. Артистка запретила врачам переливать ей плазму переболевшего донора», — сообщает сайт KP.RU их источник.

Несмотря на отрицательные показания, у Гузеевой отличный аппетит, ясное сознание и температура тела не превышает 37,5 градусов.

26 сентября телеведущую срочно госпитализировали на карете скорой помощи. Первый ПЦР-тест не выявил коронавируса и знаменитость готовили к скорой выписке. Однако позже новые анализы выявили у нее известную болезнь.

Ранее 5-tv.ru рассказал о состоянии здоровья Ларисы Гузеевой со слов ее дочери.