Гузеева отказалась от переливания плазмы донора с антителами COVID-19

|
Артем Зайцев
1 647

Недавно у госпитализированной телеведущей определили коронавирусную инфекцию, хотя первые ПЦР-тесты говорили об обратном.

Гузеева отказалась от переливания плазмы донора с антителами COVID-19

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Главная звезда телешоу «Давай поженимся» Лариса Гузеева отказалась от переливания плазмы. Ее смущает, что донор уже переболел коронавирусной инфекцией, однако врачи наоборот считают, что наличие антител поможет телеведущей быстрее справиться с болезнью. Ранее актрисе диагностировали заражение вирусом COVID-19.

«Несмотря на рекомендации врачей, Лариса Гузеева отказалась от процедуры. Артистка запретила врачам переливать ей плазму переболевшего донора», — сообщает сайт KP.RU их источник.

Несмотря на отрицательные показания, у Гузеевой отличный аппетит, ясное сознание и температура тела не превышает 37,5 градусов.

26 сентября телеведущую срочно госпитализировали на карете скорой помощи. Первый ПЦР-тест не выявил коронавируса и знаменитость готовили к скорой выписке. Однако позже новые анализы выявили у нее известную болезнь.

Ранее 5-tv.ru рассказал о состоянии здоровья Ларисы Гузеевой со слов ее дочери.

+9° Атмосферное давление 777 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
72.76
0.25 84.88
0.20
Отправляйтесь на свидание! Совет дня на среду, 29 сентября, по системе Ба...

Последние новости

14:56
История любви и одиночества: Алла Демидова отмечает юбилей
14:41
В МВД заявление КПРФ назвали попыткой политизировать действия полиции
14:30
Орбакайте раскрыла секрет своей красоты и стройности
14:22
Коня на скаку остановит: как по линиям на руке узнать, что вы — идеальная жена
14:10
Гузеева отказалась от переливания плазмы донора с антителами COVID-19
13:58
Переговоры Владимира Путина и Реджэпа Эрдогана начались в Сочи

Сейчас читают

Не объелся груш: какие линии на ладони расскажут, что перед вами — надежный муж
Семь главных планет: как небесные тела влияют на человека в каждый день недели
Пять мужских и женских имен, обладатели которых скоро разбогатеют
Даты рождения людей, судьбы которых изменят планеты с 27 сентября по 10 октября

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака