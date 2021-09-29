В реанимации скоропостижно скончался звезда «Универа» Константин Глушков

|
Светлана Шевченко
3 412

Актеру, продюсеру и сценаристу, а также лауреату премии ТЭФИ было 57 лет.

В реанимации скоропостижно скончался звезда «Универа» Константин Глушков

Фото: kino-teatr.ru

В реанимации скоропостижно скончался актер, продюсер и сценарист Константин Глушков. Об этом сообщает Российская газета со ссылкой на сообщение родных артиста в социальной сети.

Глушкова не стало в ночь с 24 на 25 сентября, однако известно об этом стало только сейчас. Сообщается, что причиной смерти стала остановка сердца.

Похороны 57-летнего актера состоялись накануне на Алабушевском кладбище Зеленограда.

Константин Глушков родился в 1965 году. Будучи выпускником ГИТИСа дебютировал на экранах в 1991-м. На его счету более сотни работ в кино — «Универ», «О чем говорят мужчины. Продолжение», «Зорге», «Мент в законе», «Между нами девочками», «Марьина роща», «Август. Восьмого», «Солдаты» и многих других. Лауреат премии ТЭФИ в качестве ведущего телевизионной программы «Лукоморье».

+10° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
72.76
0.25 84.88
0.20
Отправляйтесь на свидание! Совет дня на среду, 29 сентября, по системе Ба...

Последние новости

18:50
Ученики «Кванториума» посетили инновационное предприятие «ЕвроХим» в Ленобласти
18:42
Симоньян: RT в Германии наказали за «влияние в местном медиа-пространстве»
18:34
Вулканологи бьют тревогу из-за приближения лавы в Испании к океану
18:29
Названа предварительная причина смерти редактора «Копейского Рабочего» Викалюк
18:21
Наталья Штурм: Где-то заплакала Ирина Шейк. Ее «материал» обошелся бы дешевле
18:15
Кремль о кашле Путина во время встречи с Трампом: «Это полная чушь!»

Сейчас читают

Семь главных планет: как небесные тела влияют на человека в каждый день недели
Астролог рассказала, для кого важен период с 27 сентября по 10 октября
Пять мужских и женских имен, обладатели которых скоро разбогатеют
Даты рождения людей, судьбы которых изменят планеты с 27 сентября по 10 октября

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака