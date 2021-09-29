В реанимации скоропостижно скончался звезда «Универа» Константин Глушков

В реанимации скоропостижно скончался актер, продюсер и сценарист Константин Глушков. Об этом сообщает Российская газета со ссылкой на сообщение родных артиста в социальной сети.

Глушкова не стало в ночь с 24 на 25 сентября, однако известно об этом стало только сейчас. Сообщается, что причиной смерти стала остановка сердца.

Похороны 57-летнего актера состоялись накануне на Алабушевском кладбище Зеленограда.

Константин Глушков родился в 1965 году. Будучи выпускником ГИТИСа дебютировал на экранах в 1991-м. На его счету более сотни работ в кино — «Универ», «О чем говорят мужчины. Продолжение», «Зорге», «Мент в законе», «Между нами девочками», «Марьина роща», «Август. Восьмого», «Солдаты» и многих других. Лауреат премии ТЭФИ в качестве ведущего телевизионной программы «Лукоморье».