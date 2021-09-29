Судьба вторых ролей: чем запомнился актер Константин Глушков

Актер Константин Глушков — один из самых узнаваемых звезд российских сериалов. Талант артиста и фактурность его характера позволяли ему с легкостью воплотить на экране и врача-бессеребреника, и криминального авторитета. 24 сентября сердце звезды сериалов «Универ» и «Мент в законе» остановилось. Ему было 57 лет.

Роли в кино

Константин Глушков родился в 1965 году в семье моряка и учительницы русского и литературы. У него есть брат — художник Сергей. В 1988 году Константин получил диплом факультета эстрады ГИТИСа, там он занимался в мастерской В. Канделаки. Впервые он появился на экране в начале 90-х, сыграв в историческом фильме Юрия Сорокина «Откровение Иоанна Первопечатника». Вместе с ним в картине появились такие известные артисты, как Иннокентий Смоктуновский и Никита Джигурда. Однако роль оказалась совсем незаметная.

Кадр из фильма «На углу у Патриарших» (1995)

Новый век словно вдохнул в карьеру артиста движение. Да, у него было не так много ролей первого плана, но российский зритель полюбил его именно за разноплановость и фактурность образов. Ему на ура удавались роли полицейских и врачей, юристов и чиновников, криминальных авторитетов и военных начальников. Режиссеры с удовольствием приглашали артиста в разноплановые проекты.

Среди самых заметных ролей Глушкова — игра в сериалах «Мент в законе», «Универ», «Солдаты», «Марьина роща», «На углу, у Патриарших», «Фурцева», «Зверобой» и другие. Засветился актер и в полнометражных лентах. Зрители знают его по ролям в фильмах «Август. Восьмого», «О чем говорят мужчины. Продолжение», «Страсти по Чапаю» и многих других. Всего в фильмографии артиста более сотни проектов.

Кадр из фильма «Страсти по Чапаю» (2012)

Глушков известен не только ролями в кино, но и работами в качестве сценариста и продюсера. Под его авторством в конце 90-х детская телепередача «Лукоморье» стала обладателем престижной награды «ТЭФИ». Кроме того, Глушков успел поработать над такими сериалами, как «Наркотрафик» и «Проклятый рай». При его участии вышел документальный фильм о композиторе Евгении Мартынове, подготовленный к 250-летию Московского Малого театра.

Ученик Михаила Евдокимова

Глушков — один из немногих, кто сумел набраться актерского опыта у мэтра российского кино и юмора Михаила Евдокимова. Трагическая гибель артиста в 2005 году потрясла Глушкова. За годы совместной работы актеры сумели сильно сблизиться и Глушко называл Евдокимова своим другом.

В память о любимом учителе Константин вместе со своими соратниками и друзьями по театральной сцене записал аудиокнигу о жизни талантливого юмориста, «народного губернатора» и «просто хорошего мужика». Проект получил название «Михаил Евдокимов. Эстрадный роман». На записи — живые диалоги с говорящими шутками, порой крепким словцом и ранее неизвестными деталями биографии юмориста, которые и сегодня привлекают поклонников творчества Евдокимова.

Во время записи аудиокниги «Михаил Евдокимов. Эстрадный роман». Instagram @konstantin_glushkov_prod

Личная жизнь

Константин Глушков был женат дважды. С первой супругой Ириной брак не заладился. Женщина работала манекенщицей и в те времена была ведущей моделью Дома моды стилиста Юдашкина. У пары есть сын по имени Кирилл. В 1999 супруги разошлись, но что стало причиной разлада, неизвестно.

Второй раз артист женился только спустя почти 13 лет. Его избранницей стала бухгалтер Галина Лазарева. У них родился сын. По сообщениям СМИ, пара поселилась в домике в элитном подмосковном поселке Красная Горка в нескольких километрах от Москвы.